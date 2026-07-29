Nazionale, la rivoluzione svanita in un piatto di cacio e pepe

Non ci siamo per niente e non è un problema di Mancini che va in Arabia a prendere il petrol-grano e torna alla casa madre come niente fosse - il fine pena mai è roba per frustrati e invidiosi – ma di promesse fatte e come sempre (co-me sem-pre) non mantenute. Ci avevano garantito la rivoluzione, figlia di una nuova visione, che avrebbe portato a una elaborata programmazione e tante altre cose che finiscono per –one e, invece, hanno partorito un Ct che finisce con –ini, uno che conosciamo come le nostre tasche, che è bravo e oggi parlerà del suo pentimento mostrando il cilicio. Robbé, per quel che conta ti abbiamo già perdonato: bentornato e speriamo che tu riesca a fare il miracolo di riportarci in linea di galleggiamento.

La cosa che proprio non riusciamo e non possiamo accettare è l’ennesima presa per il mulo portata avanti dal Palazzo del calcio, una roba che non è figlia di chissà quale macchinazione, ma conseguenza fisiologica di un mondo impantanato e paludoso dove qualunque tentativo di cambiare lo status quo viene castrato in un amen, nel caso specifico in meno di una settimana, il tempo necessario per passare da «proviamo a prendere Guardiola e a ragionare su un rinnovamento lungo 8 anni» a «eccovi qui Mancini e Ranieri, son bravi». Claudio Ranieri (il futuro, la programmazione, la visione): 75 anni tra breve. Intendiamoci, a Ranieri vogliamo bene come a uno di famiglia, ma il meccanismo che lo ha riportato in poltrona no, quello è inaccettabile e tristissimo. Ranieri che ormai diversi anni fa disse «è tempo che io vada in pensione, starò a casa con mia moglie» e da quel momento si è messo a lavorare come un ragazzino perché «c’è assoluto bisogno di te». Il nostro non è un paese per vecchi, è un paese per vecchissimi: nella testa, nelle intenzioni, nella naturalezza con cui si dicono certe cose e poi sempre con naturalezza - si fanno le cose opposte.