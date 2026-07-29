Nazionale, l'autogol della sinistra nel pallone

Sarebbero capaci di sostenere che la pelota è quadrata. Perché c’è chi trucca, sabota, imbroglia. La sinistra è questa roba qui anche nel calcio. Sobbalzano per le nomine decise da Giovanni Malagò, che riporta in auge una personaggi come Roberto Mancini e Claudio Ranieri. A sinistra li scambiano quasi per fasci littori. Sono capaci di fare polemica su tutto. Bastava mettersi ad ascoltare il solito comizio di Angelo Bonelli: per lui, quanto sta accadendo intorno alla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio «è l’ulteriore prova che questo Governo, a partire dal suo ministro dello Sport, sta politicizzando e occupando ogni spazio della vita pubblica di questo Paese». Non sa nulla di calcio, l’esponente verde, eppure ne parla. Si sarebbe potuto limitato a parlare di “Crisi idrica e dispersione dell’acqua in Italia”, visto che era a Perugia per questo. Ma lui no, bisogna dare fiato alla bocca con la propaganda di giornata: «Penso alla Rai ma penso in questo caso alla nazionale di calcio.

La politica deve stare fuori» ha aggiunto. «Sono anni che l’Italia, non certo per responsabilità della politica, sta fuori dai campionati del mondo - ha ricordato Bonelli - ma quello che è accaduto con la vicenda Pirlo è incredibile e inaccettabile. La politica, ovvero la destra, lasci stare la nazionale di calcio e non usi il doppio standard perché se da una parte c’è la Russia ricordo che Israele continua a fare affari nel nostro Paese». Il sempreverde è smemorato. Perché le mani della politica nell’affare Pirlo erano tutte sinistre. Sono stati anzitutto Pd e più Europa a invocare la cacciata di Andrea Pirlo dalla panchina della nazionale di calcio. La Russia come detonatore. E sarebbe il governo Meloni ad aver messo le mani sul pallone azzurro?