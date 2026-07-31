I maranza vittime dello Stato? Anche no

Maranza, vittime dello Stato. Chissà, qualcuno dalle parti del Pd sarà pure d'accordo con alcuni dei nordafricani intervistati da Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il tema è quello della criminalità giovanile e del nuovo decreto del governo per rendere imputabili anche i minorenni. «Ma se riempiamo adesso tutto il carcere con i 14enni non è che fai uscire una persona migliore. Ti esce una persona più feroce, più arrabbiata. Tu l’hai messa dentro che è piccola e cresce in quel mondo già da piccolo», spiega un giovane.

Uno dei maranza accompagna l’inviata di Mediaset in un parco, piazza di spaccio. «Qua devi rubare per forza, qua devi fare crimini per forza confessa uno di loro -. Se non trovi i soldi, cosa devi fare? Spaccio lo avevo fatto, si guadagna bene. Però i soldi sporchi rimangono soldi sporchi. Lo fanno tutti. Tutti spacciano, tutti fanno casino, tutti rubano. Se mi piace fare casino, esco con un coltello. Il primo che mi viene a parlare male, tiro fuori il coltello e faccio così».