Temptation Island, la repubblica delle coppie in crisi: il reality delle corna conquista l’Italia

Che dire di Temptation Island di nuovo, a parte registrare lo strabiliante dato d’ascolto? Romanzo popolare, trattato di sociologia, seduta di coppia amplificata, reality delle corna, il più grande successo televisivo dell’estate? Tutto vero. La trasmissione che ha seguito la crisi di sette coppie (alcune alla fine si sono mollate, altri hanno annunciato le nozze) che hanno deciso di partecipare al reality di Canale 5 per mettere alla prova il loro legame, anche sottoponendosi alla tentazione di single marmorei e marmoree, in una settimana dove è andata in onda tre serate consecutive ha totalizzato nell’ultimo episodio un ascolto monumentale: 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share.

L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social del programma. Il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell’estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale. Esulta Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset: «I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l’offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale».