Temptation Island, la repubblica delle coppie in crisi: il reality delle corna conquista l’Italia

Che dire di Temptation Island di nuovo, a parte registrare lo strabiliante dato d’ascolto? Romanzo popolare, trattato di sociologia, seduta di coppia amplificata, reality delle corna, il più grande successo televisivo dell’estate? Tutto vero. La trasmissione che ha seguito la crisi di sette coppie (alcune alla fine si sono mollate, altri hanno annunciato le nozze) che hanno deciso di partecipare al reality di Canale 5 per mettere alla prova il loro legame, anche sottoponendosi alla tentazione di single marmorei e marmoree, in una settimana dove è andata in onda tre serate consecutive ha totalizzato nell’ultimo episodio un ascolto monumentale: 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share.
L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social del programma. Il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell’estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale. Esulta Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset: «I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l’offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale».
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Nel periodo successivo ai Mondiali di Calcio le reti del Gruppo hanno infatti ulteriormente rafforzato la propria leadership raggiungendo il 42,1% di share nelle 24 ore e il 45,8% in prima serata su tutto il pubblico. Perché tanto seguito, anche da parte di un pubblico colto, trasversale e formato da tanti laureati? Forse perché nessuno è escluso quando si parla di sentimenti. Vedere in tv coppie in crisi, amori difficili e talvolta tossici, meschinità e soprattutto lacrime, tutte le sfumature delle emozioni da quelle belle a quelle brutte, crea immedesimazione. Qualche telespettatore, magari, vive una relazione tossica, o l’ha vissuta, oppure teme di entrare in una situazione del genere... Temptation Island, l’unico programma della tv con i sottotitoli nonostante tutti parlino italiano (più o meno), crea empatia, a volte consola, a volte fa pensare con sollievo: meno male, come sono fortunato/a. Il pubblico è anche un po’ sadico, diciamolo.
Alla fine alcuni dei partecipanti si sono lasciati (come Sara e il geloso Gabriele, Cristian e Soraya), altri sono rimasti insieme ma si sono mollati dopo un mese, altri ancora hanno annunciato le nozze in televisione (Diamante e Bernadette). A differenza delle passate edizioni, dove il suo intervento si limitava a «c’è un video per te», quest’anno il conduttore Filippo Bisciglia si è esposto e talvolta schierato in favore di alcune donne. Forse per bilanciare la tossicità di certi fidanzati. O forse perché, nel frattempo, è tornato dopo tantissimi anni di relazione.