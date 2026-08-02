Franco Baresi, il calcio lo vuole risarcire: "Ora dategli il Pallone d'Oro"

Fiori, biglietti, lettere, bandiere e disegni. In tanti hanno voluto rendere omaggio davanti Casa Milan a Franco Baresi, stella del Milan scomparso venerdì all’età di 66 anni, I tifosi continuano ad arrivare nonostante il grande caldo e il clima da vacanza di questi giorni. I funerali dello storico capitano del Milan si terranno martedì alle 11 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, luogo scelto per celebrare una figura che ha segnato la storia del club e del calcio italiano. In ossequio alla riservatezza del Capitano, la famiglia starebbe decidendo di mantenere privato il commiato fino alla cerimonia.

Per l’occasione il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici comunali. Nella sua Travagliato invece, piccolo centro della Bassa Bresciana, il lutto durerà tre giorni. La prima squadra del Milan non riuscirà a partecipare fisicamente alla cerimonia. Scelta che ha fatto storcere parecchio il naso. I giocatori sono impegnati nella tournée estiva tra Australia e Indonesia e il rientro in Italia sarebbe stato troppo complicato dal punto di vista logistico, considerando i lunghi tempi di viaggio e gli impegni già programmati.

L’ULTIMO SALUTO

La presenza delle istituzioni rossonere sarà comunque garantita ai massimi livelli: a guidare la delegazione a Sant’Ambrogio ci saranno patron Cardinale, il presidente Scaroni e numerosi dirigenti e dipendenti di Casa Milan, oltre ad alcuni calciatori attualmente infortunati e rimasti a Milanello come Pulisic e Gimenez. La squadra dovrebbe comunque organizzare un momento interno di raccoglimento per ricordare Baresi durante la trasferta all’estero, mentre in Italia continuano gli omaggi alla carriera del difensore. Tra i tanti messaggi arrivati dopo la scomparsa di Baresi, uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la mancata pubblicazione, almeno finora, di un pensiero pubblico da parte di Ibrahimovic. L’ex attaccante rossonero, oggi senior advisor di RedBird, di cui il Milan è proprietario di maggioranza, non ha dedicato sui propri canali un messaggio allo storico volto del club, una scelta che ha provocato diverse reazioni tra i tifosi.