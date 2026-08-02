Franco Baresi, il calcio lo vuole risarcire: "Ora dategli il Pallone d'Oro"

Fiori, biglietti, lettere, bandiere e disegni. In tanti hanno voluto rendere omaggio davanti Casa Milan a Franco Baresi, stella del Milan scomparso venerdì all’età di 66 anni, I tifosi continuano ad arrivare nonostante il grande caldo e il clima da vacanza di questi giorni. I funerali dello storico capitano del Milan si terranno martedì alle 11 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, luogo scelto per celebrare una figura che ha segnato la storia del club e del calcio italiano. In ossequio alla riservatezza del Capitano, la famiglia starebbe decidendo di mantenere privato il commiato fino alla cerimonia.
Per l’occasione il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici comunali. Nella sua Travagliato invece, piccolo centro della Bassa Bresciana, il lutto durerà tre giorni. La prima squadra del Milan non riuscirà a partecipare fisicamente alla cerimonia. Scelta che ha fatto storcere parecchio il naso. I giocatori sono impegnati nella tournée estiva tra Australia e Indonesia e il rientro in Italia sarebbe stato troppo complicato dal punto di vista logistico, considerando i lunghi tempi di viaggio e gli impegni già programmati.
L’ULTIMO SALUTO
La presenza delle istituzioni rossonere sarà comunque garantita ai massimi livelli: a guidare la delegazione a Sant’Ambrogio ci saranno patron Cardinale, il presidente Scaroni e numerosi dirigenti e dipendenti di Casa Milan, oltre ad alcuni calciatori attualmente infortunati e rimasti a Milanello come Pulisic e Gimenez. La squadra dovrebbe comunque organizzare un momento interno di raccoglimento per ricordare Baresi durante la trasferta all’estero, mentre in Italia continuano gli omaggi alla carriera del difensore. Tra i tanti messaggi arrivati dopo la scomparsa di Baresi, uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la mancata pubblicazione, almeno finora, di un pensiero pubblico da parte di Ibrahimovic. L’ex attaccante rossonero, oggi senior advisor di RedBird, di cui il Milan è proprietario di maggioranza, non ha dedicato sui propri canali un messaggio allo storico volto del club, una scelta che ha provocato diverse reazioni tra i tifosi.
Franco Baresi, il dolore di Paolo Maldini: "Mi hai protetto da bimbo, mi hai insegnato tutto"Da capitano a capitano, da leggenda a leggenda. Tra i messaggi più toccanti per ricordare Franco Baresi, scompars...
Mediaset, su Italia 1, ha trasmesso ieri in seconda serata la storica partita d’addio al calcio disputata il 28 ottobre 1997 a San Siro. Mentre tutte le più grandi icone del calcio italiano hanno voluto esprimere il giusto tributo. Commosso Paolo Maldini: «Come faremo senza il nostro Capitano? Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Ci mancherai». Mentre Arrigo Sacchi, che gli rivoluzionò la posizione da Libero e condivise oltre alle gioie la delusione di Usa '94, ha comprato un’intera pagina della Gazzetta di ieri che aveva uno sfondo rosso e al centro un cuore nero. Sotto la scritta: «Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo ineguagliabile esempio per tutti. Con immenso affetto e profonda riconoscenza». Fabio Capello, prima compagno di squadra e poi allenatore di Baresi, ha invocato un riconoscimento anche formale: «Meritava il Pallone d’Oro. Nonostante sia stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, non lo ha mai ricevuto. Ora un premio alla memoria». D’accordo anche Gattuso: «Se lo merita». Toccante omaggio anche di Beppe Bergomi, che cita la foto da tedofori in occasione dei Giochi di Milano-Cortina: «Foto storica di capitani senza retorica».