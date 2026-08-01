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Giorgia Meloni, il sondaggio di Spin Factor che polverizza il Pd: "Da 4 anni"

sabato 1 agosto 2026
Giorgia Meloni, il sondaggio di Spin Factor che polverizza il Pd: "Da 4 anni"

1' di lettura

Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito con il 27,1% delle intenzioni di voto degli italiani, mantenendo un vantaggio di oltre cinque punti e mezzo sul Partito Democratico, stabile al 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13,2%, consolidando la terza posizione. A seguire tre partiti di area centrodestra in poco più di un punto percentuale: Forza Italia, in lieve calo, al 7,9%, Lega stabile al 7% e Futuro Nazionale, in crescita, al 6,8%. Sarà interessante capire di qui alle prossime settimane come evolverà questo quadro. É poi la volta di Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%. Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4% e Partito Liberaldemocratico all’1,6%. Il restante 3,6% si distribuisce tra le altre formazioni.

È quanto emerge dall'ultimo rapporto Human Index, l'esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin factor, società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di social listening AI driven, in collaborazione con EMG Different. 

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Come ogni lunedì sera, ecco il consueto appuntamento con il sondaggio Swg del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. ...

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Giorgia Meloni - come avviene ininterrottamente da 4 anni esatto - mantiene lo scettro di leader di partito preferito dagli italiani con un indice del 42,2%. Sale al secondo posto, Giuseppe Conte con il 33,1%, e prende il posto di Antonio Tajani che, con il 29%, chiude il podio in terza posizione. Seguono Elly Schlein al 27,5% e Roberto Vannacci che, per la prima volta, entra in top five con il 25,2%. 

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