Giorgia Meloni, il sondaggio di Spin Factor che polverizza il Pd: "Da 4 anni"

Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito con il 27,1% delle intenzioni di voto degli italiani, mantenendo un vantaggio di oltre cinque punti e mezzo sul Partito Democratico, stabile al 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13,2%, consolidando la terza posizione. A seguire tre partiti di area centrodestra in poco più di un punto percentuale: Forza Italia, in lieve calo, al 7,9%, Lega stabile al 7% e Futuro Nazionale, in crescita, al 6,8%. Sarà interessante capire di qui alle prossime settimane come evolverà questo quadro. É poi la volta di Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%. Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4% e Partito Liberaldemocratico all’1,6%. Il restante 3,6% si distribuisce tra le altre formazioni.
È quanto emerge dall'ultimo rapporto Human Index, l'esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin factor, società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di social listening AI driven, in collaborazione con EMG Different.
Sondaggio Mentana, volano FdI e Lega: tracollo-Pd, quanto perde SchleinCome ogni lunedì sera, ecco il consueto appuntamento con il sondaggio Swg del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. ...
Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Giorgia Meloni - come avviene ininterrottamente da 4 anni esatto - mantiene lo scettro di leader di partito preferito dagli italiani con un indice del 42,2%. Sale al secondo posto, Giuseppe Conte con il 33,1%, e prende il posto di Antonio Tajani che, con il 29%, chiude il podio in terza posizione. Seguono Elly Schlein al 27,5% e Roberto Vannacci che, per la prima volta, entra in top five con il 25,2%.