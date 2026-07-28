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Inter, il blitz clamoroso: in difesa arriva il big Stones a parametro zero

di Giampiero De Chiaramartedì 28 luglio 2026
Inter, il blitz clamoroso: in difesa arriva il big Stones a parametro zero

2' di lettura

L’Inter ha piazzato il colpo in difesa. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con John Stones (32 anni). Il difensore inglese ha accettato un contratto biennale a circa 4 milioni netti a stagione. I nerazzurri avevano avviato i contatti per il calciatore (reduce dal terzo posto al Mondiale con la nazionale inglese) e rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City, e hanno così anticipatola concorrenza di alcuni club di Premier, ma anche della Juventus.

Altro colpo chiuso è il passaggio di Santiago Castro (21) dal Bologna alla Roma. Il giocatore classe 2004 lascerà gli emilinai per trasferirsi alla corte di Gasperini (oggi le visite mediche): operazione da 35 milioni di euro più bonus oltre al 10% sulla futura rivendita. Nell’affare rientrerà anche Artem Dovbyk (29), pronto a fare il percorso inverso ma con la formula del prestito con diritto di riscatto.Il Como continua a cercare un difensore centrale e dopo la trattativa per Chalobah (27)del Chelsea, ha deciso di puntare su Jhon Lucumì (28) del Bologna.

Sul portiere del Parma Zion Suzuki (23) è piombato il Psg. La Lazio continua a trattare il giovane difensore Noah Markmann (19). Il centrale danese nato nel 2007 è di proprietà dei connazionali del Nordsjelland. Il calciatore non è stato convocato per la gara d’esordio nel campionato danese, disputata domenica. Intesa chiusa tra Fiorentina e Torino per il passaggio in maglia granata di Pietro Comuzzo (21) in prestito con diritto di riscatto. Operazione da 1 milione di euro più 19 di riscatto. Domani le visite mediche.

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