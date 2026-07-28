Inter, il blitz clamoroso: in difesa arriva il big Stones a parametro zero

L’Inter ha piazzato il colpo in difesa. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con John Stones (32 anni). Il difensore inglese ha accettato un contratto biennale a circa 4 milioni netti a stagione. I nerazzurri avevano avviato i contatti per il calciatore (reduce dal terzo posto al Mondiale con la nazionale inglese) e rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City, e hanno così anticipatola concorrenza di alcuni club di Premier, ma anche della Juventus.

Altro colpo chiuso è il passaggio di Santiago Castro (21) dal Bologna alla Roma. Il giocatore classe 2004 lascerà gli emilinai per trasferirsi alla corte di Gasperini (oggi le visite mediche): operazione da 35 milioni di euro più bonus oltre al 10% sulla futura rivendita. Nell’affare rientrerà anche Artem Dovbyk (29), pronto a fare il percorso inverso ma con la formula del prestito con diritto di riscatto.Il Como continua a cercare un difensore centrale e dopo la trattativa per Chalobah (27)del Chelsea, ha deciso di puntare su Jhon Lucumì (28) del Bologna.

Sul portiere del Parma Zion Suzuki (23) è piombato il Psg. La Lazio continua a trattare il giovane difensore Noah Markmann (19). Il centrale danese nato nel 2007 è di proprietà dei connazionali del Nordsjelland. Il calciatore non è stato convocato per la gara d’esordio nel campionato danese, disputata domenica. Intesa chiusa tra Fiorentina e Torino per il passaggio in maglia granata di Pietro Comuzzo (21) in prestito con diritto di riscatto. Operazione da 1 milione di euro più 19 di riscatto. Domani le visite mediche.