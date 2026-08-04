Immigrazione, Fdi stronca Sanchez e sinistra italiana: "Ecco come si fa"

FdI illustra così i due diversi approcci: "Quello della sinistra e di Sánchez: subirla e alimentarla con sanatorie che finiscono per esercitare un ulteriore effetto di attrazione. Quello di Giorgia Meloni, oggi condiviso dalla maggioranza dei leader europei: governarla, difendere i confini esterni e contrastare i trafficanti di esseri umani. Ma soprattutto intervenire con decisione quando la sicurezza dei propri cittadini lo richiede".

"Ci sono due modi di affrontare l’immigrazione clandestina". A scriverlo in un post sui social è l'account ufficiale di Fratelli d'Italia che su X fa un confronto, impietoso, tra le politiche migratorie adottate dal primo ministro socialista Pedro Sanchez e quelle del governo Meloni.

"Sono state le autorità marocchine a togliere i controlli alla frontiera con Ceuta e a consentire ...

Quanto scritto da FdI trova conferma nei numeri. Secondo i dati di Frontex, l’attenzione sull’immigrazione irregolare si sta spostando verso la rotta occidentale del Mediterraneo. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, gli arrivi lungo questo percorso sono aumentati del 17%, trainati soprattutto dalle partenze dall’Algeria dirette verso le coste della Spagna. Si tratta di una tendenza opposta rispetto a quella registrata sulle altre principali rotte migratorie: gli attraversamenti nel Mediterraneo orientale sono diminuiti del 20%, mentre sulla rotta del Mediterraneo centrale, che interessa l’Italia, il calo è stato ancora più marcato, con una riduzione del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Inoltre, come evidenziato dal Viminale, in una nota pubblicata in risposta agli attacchi del ministro degli Esteri spagnolo, "in Italia da gennaio di questo anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni. Si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023 primo anno di insediamento del nostro Esecutivo che dovette fronteggiare una situazione ereditata da precedenti governi che era completamente fuori controllo". Davanti a queste cifre, scegliere quale sia il modello migliore diventa piuttosto semplice.