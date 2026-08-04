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Milan, la mossa di Amorim: perché ora per Leao cambia tutto

di Fe. St.martedì 4 agosto 2026
Milan, la mossa di Amorim: perché ora per Leao cambia tutto

2' di lettura

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere ancora al Milan. Nonostante le parole d’addio dell’attaccante portoghese, desideroso di trasferirsi in Premier o in Liga, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim starebbe pensando di trattenere il numero dieci. Una scelta che, comunque, potrebbe essere anche motivata dalla difficoltà nel trovare un acquirente. Nelle ultime ore, infatti, il Diavolo ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce per Leao, in prestito con diritto di riscatto: i rossoneri considererebbero solamente una cessione a titolo definitivo. Da capire se nelle prossime ore cambierà qualcosa. Intanto, il Porto chiede informazioni per Santiago Gimenez, ritenuto fuori dal progetto di Amorim e sondato anche dalla Lazio, mentre Musah - altro esubero - è stato proposto al Besiktas.

La trattativa tra Inter e Tottenham per Romero è al momento della verità. I nerazzurri possono contare sull’accordo con gli Spurs, intorno ai 40 milioni di euro, e sul gradimento del giocatore, che accetterebbe un ingaggio simile a quello che percepisce a Londra, da 6 milioni bonus compresi. Per chiudere, però, manca l’ok definitivo di Oaktree. Anche perché, prima di procedere, l’Inter vorrebbe effettuare un’uscita, magari quella di Pavard. Le tempistiche, però, sono importanti, in particolare per due motivi: ci sono vari club esteri interessati a Romero e il Tottenham non vorrebbe cedere il centrale argentino nel finale di mercato.

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Nei pensieri interisti, tra l’altro, è tornato Diaby, ala destra dell’Al Ittihad già in passato sondato dai campioni d’Italia: l’idea sarebbe di inserire Asllani nell’affare.
Passando alla Juve, dopo aver ufficializzato Randal Kolo Muani, dal Psg, e Alajbegovic, dal Leverkusen, proseguono i contatti per l’ex Milan Kessié. L’Atalanta continua il pressing per Seba Esposito, desideroso di lasciare il Cagliari, con i rossoblù che sono invece molto interessati a Daniel Maldini. Infine, salta il trasferimento di Lindstrom dal Napoli allo Schalke: i tedeschi si sono tirati indietro.

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