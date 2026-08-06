Thailandia, calciatore colpito da un fulmine in campo: morto sul colpo, video-choc

Una tragedia ha sconvolto il calcio thailandese. Il 24enne Safwan Awae, da pochi giorni nuovo giocatore dello Yala FC, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita della Golok FA Cup 2026, disputata allo stadio Santipap, nel distretto di Su-ngai Kolok, nel sud del Paese.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri nove calciatori. L'episodio si è verificato durante i tempi supplementari dell'incontro, quando una violenta perturbazione si è abbattuta sulla zona. Un video, rapidamente diventato virale sui social network, mostra il momento dell'impatto: un improvviso bagliore illumina il terreno di gioco e diversi giocatori crollano a terra.

Le immagini, inizialmente condivise su Facebook da un utente, sono state successivamente rilanciate anche da testate internazionali. Secondo quanto riferito dal Bangkok Post, Awae si era appena trasferito allo Yala FC (29 luglio), formazione militante nella terza serie thailandese, dopo l'esperienza al Pattani FC. I compagni hanno tentato immediatamente di rianimarlo sul terreno di gioco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I soccorritori hanno poi trasportato tutti i feriti all'ospedale di Sungai Kolok. Otto dei nove giocatori coinvolti sono cittadini thailandesi, mentre il malese Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, 22 anni, è rientrato nel proprio Paese per proseguire le cure.

La Federazione calcistica thailandese (FAT) ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale: "La Federazione condivide il dolore della famiglia, degli amici e del club in questo momento così difficile". Anche lo Yala FC ha pubblicato un messaggio di vicinanza ai familiari del calciatore scomparso: "Estendiamo le nostre condoglianze alla famiglia del nostro nuovo giocatore Sofwan Awae".