Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Europei nuoto, Chiara Pellacani vince il quinto oro: mai nessuno come lei

di
Libero logo
giovedì 6 agosto 2026
Europei nuoto, Chiara Pellacani vince il quinto oro: mai nessuno come lei

2' di lettura

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono campionesse d’Europa nel trampolino 3 metri sincro femminile a Parigi. Le azzurre conquistano il titolo con una finale perfetta chiusa con 308.07 punti davanti a Ucraina e Germania.Per Chiara Pellacani è il quinto oro della rassegna parigina: la 23enne romana completa l’en plein dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale.

"Cinque ori e ognuna ha un significato diverso. Sono tutte molto importanti. Sono super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, Sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo. La cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito E infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche per le sue future gare individuali", ha spiegato Pellacani.

"Con gli anni ero già consapevole del mio valore però penso a questi Europei. Mi sono resa conto proprio del salto di qualità che c'è stato e questo era l'obiettivo. Ho fatto dei tuffi a un livello altissimo in tutte le gare. Piano piani cerchiamo di avvicinarci alle cinesi e quindi sono molto molto soddisfatta e questo mi spinge ancora di più a lavorare bene in questa maniera. Volevamo ringraziare le Fiamme Gialle perché ci sostengono tantissimo nei nostri percorsi lei da Roma, io da Miami, sono la nostra forza", ha aggiunto.

tag
chiara pellacani
tuffi
elisa pizzini

Siamo alla frutta Parigi 2024, Chiara Pellacani denuncia la follia green: "Ecco dove siamo costretti a dormire"

A Glasgow Europei, gode l'Italia dei tuffi: oro per la coppia Pellacani-Bertocchi

Dasvidania Il peggior tuffo delle Olimpiadi, categoria uomini: così i giudici lo umiliano davanti al mondo

ti potrebbero interessare

Serie A, la squadra degli svincolati lotterebbe per lo scudetto

Serie A, la squadra degli svincolati lotterebbe per lo scudetto

Claudio Savelli
Juventus colombiana, tutto su Lucumi: le indiscrezioni

Juventus colombiana, tutto su Lucumi: le indiscrezioni

Jannik Sinner, la profezia della Stubbs: "Chi lo metterà in crisi"

Jannik Sinner, la profezia della Stubbs: "Chi lo metterà in crisi"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, un grosso guaio: "Perché lo cacciano dal casinò"

Jannik Sinner, un grosso guaio: "Perché lo cacciano dal casinò"

Lorenzo Pastuglia