Europei nuoto, Chiara Pellacani vince il quinto oro: mai nessuno come lei

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono campionesse d’Europa nel trampolino 3 metri sincro femminile a Parigi. Le azzurre conquistano il titolo con una finale perfetta chiusa con 308.07 punti davanti a Ucraina e Germania.Per Chiara Pellacani è il quinto oro della rassegna parigina: la 23enne romana completa l’en plein dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale.

"Cinque ori e ognuna ha un significato diverso. Sono tutte molto importanti. Sono super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, Sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo. La cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito E infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche per le sue future gare individuali", ha spiegato Pellacani.

"Con gli anni ero già consapevole del mio valore però penso a questi Europei. Mi sono resa conto proprio del salto di qualità che c'è stato e questo era l'obiettivo. Ho fatto dei tuffi a un livello altissimo in tutte le gare. Piano piani cerchiamo di avvicinarci alle cinesi e quindi sono molto molto soddisfatta e questo mi spinge ancora di più a lavorare bene in questa maniera. Volevamo ringraziare le Fiamme Gialle perché ci sostengono tantissimo nei nostri percorsi lei da Roma, io da Miami, sono la nostra forza", ha aggiunto.