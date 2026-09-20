Giuseppe Conte, migranti e Albania: il grillino si trasforma nella brutta copia di Meloni

Toh, Giuseppe Conte si riscopre meloniano. Una brutta copia di Giorgia Meloni sui temi dell'immigrazione e della sicurezza. Il leader del Movimento 5 Stelle, pur di raccattare consensi nelle periferie, sembra aver accantonato le battaglie del passato. Come spiega Il Tempo, nel programma che Conte sottoporrà al voto degli iscritti domani al World Join Center di Milano, spunta un capitolo dedicato alla sicurezza urbana che ricalca diverse misure sostenute dal centrodestra.

Il dodicesimo punto dell'Alleanza per la Costituzione promette infatti "Più sicurezza nei quartieri". Nel documento si invoca il rafforzamento della videosorveglianza, insieme a più presidi di quartiere e pattugliamenti. Una ricetta che ricorda quella dell'attuale governo, bersaglio in passato delle critiche pentastellate per un approccio giudicato "troppo securitario" e liquidato da Conte come un insieme di "propaganda, slogan e inefficacia repressiva".