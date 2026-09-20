Giuseppe Conte, migranti e Albania: il grillino si trasforma nella brutta copia di Meloni

Toh, Giuseppe Conte si riscopre meloniano. Una brutta copia di Giorgia Meloni sui temi dell'immigrazione e della sicurezza. Il leader del Movimento 5 Stelle, pur di raccattare consensi nelle periferie, sembra aver accantonato le battaglie del passato. Come spiega Il Tempo, nel programma che Conte sottoporrà al voto degli iscritti domani al World Join Center di Milano, spunta un capitolo dedicato alla sicurezza urbana che ricalca diverse misure sostenute dal centrodestra.
Il dodicesimo punto dell'Alleanza per la Costituzione promette infatti "Più sicurezza nei quartieri". Nel documento si invoca il rafforzamento della videosorveglianza, insieme a più presidi di quartiere e pattugliamenti. Una ricetta che ricorda quella dell'attuale governo, bersaglio in passato delle critiche pentastellate per un approccio giudicato "troppo securitario" e liquidato da Conte come un insieme di "propaganda, slogan e inefficacia repressiva".
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Una giravolta che risponde alla necessità di intercettare gli elettori preoccupati dalla criminalità. La sicurezza, insomma, diventa terreno di competizione anche per chi contestava le politiche dell'esecutivo.
Il cambio di rotta emerge anche sull'immigrazione. Conte boccia il "modello Albania", ma propone di "istituire centri di assistenza presso Paesi “sicuri” di origine o di transito", affidandone la gestione "l’egida delle Agenzie delle Nazioni Unite". L'obiettivo dichiarato è accelerare rimpatri e permessi di soggiorno, ma resta da chiarire la sostenibilità economica di un sistema che, secondo le critiche riportate da Il Tempo, potrebbe risultare più oneroso dell'intesa con Tirana.
Nel programma compare inoltre l'idea di un ministero dedicato alle politiche migratorie e all'integrazione. Un nuovo dicastero che stride con la tradizionale battaglia grillina contro sprechi e burocrazia. Per favorire l'inserimento lavorativo degli stranieri, la proposta punta anche sui click day.