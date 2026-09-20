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Realpolitik, Silvia Sardone zittisce Bonelli: "Lo fa solo la sinistra italiana"

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domenica 20 settembre 2026
Realpolitik, Silvia Sardone zittisce Bonelli: "Lo fa solo la sinistra italiana"

1' di lettura

Islam e sinistra: un matrimonio che in Italia si rafforza sempre di più. A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, sono stati ospiti Silvia Sardone e Angelo Bonelli. La vicesegretaria della Lega, indicata da Matteo Salvini come possibile candidata per guidare la Milano post-Sala, ha spiegato al co-portavoce dei Verdi che soltanto nel nostro Paese i compagni difendono a spada tratta le imposizioni della religione di Maometto sulle donne.

"Solo in Italia la sinistra riconosce evidentemente il velo integrale come un simbolo di libertà - ha detto Sardone -. Secondo me il velo integrale è un simbolo di sottomissione e dovrebbe essere una battaglia comune quella di vietare un simbolo come il burka che di fatto toglie la dignità alla donna". "Io penso che sia una battaglia comune quella di liberare le donne da ogni tipo di costrizione - ha replicato Bonelli -. Dobbiamo ragionare se quello di vietare sia un elemento che porta quella donna nella marginalizzazione ma andandola via da scuola". "In Italia c'è la libertà dell'Occidente - ha insistito al vicesegretaria della Lega -, che in Italia le donne sono libere, che in Italia le donne hanno gli stessi diritti degli uomini".

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