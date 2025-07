Federica Pellegrini, gelo su Thomas Ceccon: "Per chi tifo"

"Non sarò mai un'ex". Federica Pellegrini si prepara così ai Mondiali di Singapore. Ma questa volta non sarà in gara. Li vedrà da fuori la vasca, in prima linea, visto che ad allenare Nicolò Martinenghi ci sarà Matteo Giunta, suo marito. "Matteo ha una grandissima carica emotiva per questa sfida. Ha impostato un importante lavoro di palestra, diverso da quello che lui faceva con me. Ci credono tanto. I 100 si decidono al centesimo. Se Tete mi chiede consigli? No, è così affermato!". Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nuotatrice sorvola su Thomas Ceccon che - assieme a Martinenghi - si prepara alla grande sfida. E alla domanda sui due che lavorano in momenti diversi, replica: "Mi ricordo quando lo facevo io. In piscina ci sono orari diversi, neanche te ne rendi conto".

D'altronde tra i due non scorre buon sangue. Complici alcune frasi pronunciate da Ceccon: "Federica Pellegrini non è mai venuta a dirmi una parola. Dopo un tradimento, scoperto sui social, ho trovato la motivazione per allenarmi", aveva detto scatenando un botta e risposta.