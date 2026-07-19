Mondiali 2026, Messi e Argentina battuti: Spagna campione del mondo

Le Furie Rosse si confermano la squadra più forte del Mondo e lo fanno con grande merito, avendo vinto praticamente tutte le partite subendo un solo gol in tutto il torneo e mostrando un gioco a tratti dominante. Dopo gli Europei nel 2024, Rodri e compagni si portano a casa anche il Mondiale a coronamento di un percorso incredibile sotto la guida di De la Fuente. La Spagna diventa anche la prima nazione a detenere contemporaneamente i titoli Mondiali sia nel calcio maschile che in quello femminile. Si spegne sul più bello, invece, il sogno di Leo Messi di guidare l'Argentina alla vittoria del suo secondo Mondiale di fila e il quarto in assoluto.

La Spagna sul tetto del Mondo. La squadra di Luis de la Fuente si laurea campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari con un gol di Ferran Torres al 106'. Argentina in dieci dalla fine dei tempi regolamentari per l'espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. È il secondo titolo Mondiale vinto dalla Spagna, dopo quello del 2010 in Sudafrica, che ha ricevuto la coppa dal presidente americano Donald Trump.

La Pulce ha provato a trascinare una squadra apparsa stanchissima dopo la battaglia vinta contro l'Inghilterra in semifinale. Di fatto sudamericani mai pericolosi e tenuti in partita solo da un monumentale Dibu Martinez, che alla fine si è dovuto però arrendere alla stoccata vincente di Torres. In un al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, tutto esaurito nonostante i prezzi astronomici dei biglietti, il ct della Spagna De la Fuente conferma la stessa formazione che ha battuto la Francia in semifinale, tre invece le novità nell'Argentina con Montiel terzino destro, il ritorno di De Paul a centrocampo e di Nico Gonzalez a sinistra, al posto di Paredes e Giuliano Simeone. In attacco nella Spagna c'è Lamine Yamal con Dani Olmo, Baena e Oyarzabal punta centrale.

Nell'Argentina confermato Julian Alvarez al fianco di Messi, con Lautaro Martinez in panchina. In tribuna il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accompagnato dalla First Lady Melania Trump, al suo fianco il presidente della Fifa Gianni Infantino, il Primo Ministro canadese Mark Carney e la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. Per la Spagna presente il premier Pedro Sanchez e l'intera famiglia reale con in testa il re Felipe VI. Non c'è invece il presidente argentino Javier Milei, rimasto in patria per scaramanzia. Come da tradizione per i grandi eventi sportivi americani grande spazio anche allo show. Prima della partita la vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, Jennifer Hudson ha intonato l'inno nazionale americano, quindi nello show ideato dall'italiano Marco Balich sono saliti sul palco Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams per cantare la canzone ufficiale dei Mondiali 'Desire'.

In precedenza si era esibito anche popstar america Post Malone. E' stata poi la volta dell'attore Tom Cruise introdurre le due finaliste, dopo che la Coppa del Mondo era stata mostrata al pubblico da due grandi ex di Argentina e Spagna Mario Kempes e Andres Iniesta, campioni del Mondo rispettivamente nel 1978 e 2010, con Carlos Alcaraz e la modella e attrice sudcoreana Jung Ho-yeon. Altro show nell'intervallo, con le esibizioni tra gli altri di Shakira, Madonna (portata in campo dalle leggende brasiliane Ronaldo e Ronaldinho) e Justin Bieber. La pausa è durata circa 27', invece dei canonini 15' come da regolamento. In campo la tensione nelle due squadre si taglia a fette, con la Spagna che prova a controllare il pallone e l'Argentina molto aggressiva in mezzo al campo e a tratti fallosa. Furie Rosse subito pericolose dopo 5', quando Yamal dopo un uno-due con Dani Olmo impegna il Dibu Martinez con un sinistro rasoterra centrale. La replica argentina con un contropiede di Messi, fermato però in uscita sulla trequarti da Unai Simon.