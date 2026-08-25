Kimi Antonelli, "così a 10 anni ho capito che era speciale". La rivelazione del papà

Per Marco Antonelli, vedere suo figlio in cima al Mondiale di Formula 1 ha ancora qualcosa di surreale. Per il mondo è Kimi, il pilota Mercedes che a vent’anni compiuti oggi (martedì 25 agosto) si ritrova a giocarsi il titolo. Per papà Marco resta invece ‘Andy’, il bambino che già a un anno non voleva saperne di lasciare il volante. Il primo ricordo risale a quasi 20 anni fa, nel 2007, sulla pista di Sarno: ”Kimi aveva appena compiuto un anno e lo avevamo portato con noi a questo evento — raconta suo padre in una intervista a La Gazzetta dello Sport — A un certo punto mi sono seduto al volante di uno dei kart e me lo sono messo in braccio. Alla fine del giro Veronica, sua mamma, lo ha tirato giù e lui si è messo a piangere perché non voleva staccare le manine dal volante”.

Il talento, però, sarebbe emerso qualche anno dopo: "A dieci anni abbiamo fatto alcuni giri ad Adria con una Lamborghini Super Trofeo. Io frenavo e acceleravo, lui cambiava marcia. Alla prima staccata siamo andati in sovrasterzo e lui l’ha controllato perfettamente. Lì mi sono reso conto del suo talento”. La Formula 1 non era però un'ossessione familiare: ”Non l’abbiamo mai vissuto come un obiettivo da raggiungere a ogni costo". Tanto che il sogno di Kimi, da bambino, era un altro: "Voleva correre nel Dtm”.