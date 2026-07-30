Federica Brignone, brividi a Cervinia: cinque mesi dopo...

Federica Brignone torna a sciare sulla neve per la due giorni di sciata libera sul ghiacciaio di Cervinia. Insieme a lei oggi e domani il fratello-allenatore Davide. Per lei, bicampionessa olimpica di supergigante e gigante, è stata la prima volta in pista dopo che aveva chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tappa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora sono passati 151 giorni, nulla rispetto ai 292 giorni che seguirono al rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l'operazione risalente al 3 aprile 2025.

Nei giorni di pausa, la campionessa si è dedicata alla cura di sé, facendo attenzione soprattutto al ginocchio sinistro, oggetto di infortunio l'anno scorso. "Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto - aveva detto alcuni giorni fa a L'Equipe -. Proverò a mettere gli sci a inizio agosto, ma non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare: se soffrirò quanto la scorsa stagione, non sarà sopportabile".

Intanto, ha ripreso l'attività fisica da qualche settimana sotto lo stretto controllo dello staff federale. E oggi ha rimesso gli sci. Un test prima di affrontare il viaggio verso Ushuaia, in Argentina, dove andrà a fine agosto per svolgere un mese esatto di allenamento su nevi invernali, necessario per valutare salute e condizione tecnica, in attesa di una nuova stagione ricca di appuntamenti, tra cui la Coppa del mondo e i Mondiali di Crans Montana nel mese di febbraio.

"Oggi è il mio primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi mesi. È stato molto bello tornare a scivolare sulla neve, a scivolare un po' con le ragazze della squadra. Sono molto contenta, perché mi mancava tantissimo", ha commentato la campionessa in un video postato sui social.