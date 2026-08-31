Djokovic subito fuori dagli Us Open: "Nausea, vomito, problemi seri", cosa sta succedendo

Gli US Open di Novak Djokovic sono finiti al primo turno, ma a preoccupare più dell'eliminazione è stato il modo in cui è arrivata. Il 39enne serbo è stato battuto da Mariano Navone al termine di una maratona di cinque set, chiusa sul 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Una partita nella quale Djokovic ha dovuto fare i conti con un fisico al limite: conati di vomito, crampi, dolore alla schiena e una generale difficoltà a reggere lo sforzo. Nel quinto set sono arrivate anche le lacrime, dopo un crollo emotivo che ha colpito il pubblico di New York.

Eppure Djokovic ha provato fino all'ultimo a restare in partita. Dopo aver perso il primo set, era riuscito a ribaltare il risultato portandosi avanti 2-1, ma già nel finale del terzo aveva mostrato evidenti difficoltà. Il caldo e l'umidità hanno aggravato la situazione, mentre i problemi fisici hanno progressivamente coinvolto diverse parti del corpo. Anche l'intervento dello staff medico non è riuscito a cambiare il destino della sfida. Nel quinto set, sul 3-1 per Navone, Djokovic ha ceduto anche dal punto di vista emotivo. Le sue lacrime hanno provocato l'immediata reazione del pubblico, che lo ha sostenuto con una lunga ovazione. Ma questa volta l'incoraggiamento non è bastato.

A fine partita il serbo ha raccontato senza nascondersi: "È qualcosa con cui mi ritrovo a fare i conti, purtroppo, praticamente in ogni partita di quest’anno — le sue parole — Nausea, vomito, problemi seri e poi tutto il mio corpo inizia in sostanza a crollare, con crampi, dolore. La schiena ha semplicemente ceduto alla fine, così come la spalla e il ginocchio. Non riuscivo a portare a termine il match”.

Djokovic ha poi ammesso quanto sia stato difficile vivere una giornata simile: "Non è stato per niente piacevole. Ho praticamente disprezzato ogni singolo momento trascorso in campo oggi. Dal punto di vista del pubblico e del supporto, è stato incredibile. Mi dispiace davvero molto non aver offerto la prestazione che avrei dovuto, potuto o voluto per loro”. Nonostante tutto, il campione serbo ha provato a guardare oltre la sconfitta: "Quando uno mette tutto in una prospettiva più ampia, ha tantissimo, davvero tantissimo di cui essere grato. È così. Questo è ciò che sto cercando di dire a me stesso ora e su cui devo concentrarmi".