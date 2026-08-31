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Lele Adani attacca Allegri: "Posso andare avanti fino a domattina"

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lunedì 31 agosto 2026
Lele Adani attacca Allegri: "Posso andare avanti fino a domattina"

2' di lettura

Nuovo campionato, stessa storia. Lele Adani, nel post partita di Napoli-Como, ha attaccato duramente Massimiliano Allegri. Il motivo? L'opinionista non è mai stato un estimatore del tecnico livornese. E il suo Napoli, almeno in queste prime battute, sembra rispecchiare le idee del suo allenatore. E rischia di sgretolarsi non appena si scontra con una squadra che punta più sul bel gioco. Detto, fatto. In effetti, la prima sconfitta in campionato dell'ex tecnico del Milan è arrivata proprio contro la squadra da Cesc Fabregas, forse l'allenatore più agli antipodi rispetto ad "Acciughina". I Partenopei sono sembrati senza idee e senza energie. E, soprattutto, con numerose lacune difensive. Lele Adani ci è andato giù pesante, non risparmiando le solite fracciatine al modo di giocare di Max Allegri.

"Il Como ha dominato il Napoli in tutto. Allegri lo può dire una volta, magari ogni due-tre anni. Non mi faccio bastare la bellezza, intesa solo come possesso palla, oggi c'è stato altro - le parole di Lele Adani -. C'è stato più possesso, più tiri, più contrasti, più dribbling, più intercetti, più passaggi. Posso andare avanti fino a domattina. Perché dominare non vuol dire solo essere belli, per poi dire a chi descrive chi domina come filosofi o gente solo che guarda estetica, e quindi non pensare all'efficacia".

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