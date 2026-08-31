La Russa e il bilancio della legislatura: "Dicevano che ci avrebbero preso a pedate ma ora..."

"Quando è arrivata la Meloni dicevano che ci avrebbero preso a pedate nel giro di pochi mesi perché eravamo poco credibili. Bene, sono passati quattro anni e oggi il Times dice che l'Europa deve prendere insegnamento dalla Meloni. E scusate se è poco". All'Etna forum di Ragalna (Catania), Ignazio La Russa traccia un bilancio di quella che è stata fin qui la legislatura e lo fa con grande soddisfazione.
"Per me è la cosa più importante non per un fatto di vanità perché vuol dire che ha quella credibilità per l'Italia, gli italiani, le imprese italiane. Certo c'è tantissimo da fare. Dati oggettivi dimostrano ciò che di buono ha fatto il Governo Meloni. Offrire risorse ai territori anche grazie all'aumento del turismo. Il successo migliore di questi quattro anni è scritto nei giornali internazionali. Siamo credibili dopo quattro anni di Governo. Tutto ciò significa anche vantaggi per le imprese", ha dichiarato.
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Il Presidente del Senato, poi, ha riflettuto anche sugli sbagli commessi: "Il più grave errore che abbiamo fatto è stato il referendum sulla giustizia, o meglio quella riforma era giusta e doverosa, era nel programma perché l'aveva voluta una parte della coalizione e quindi noi l'avevamo accettata, ma il gioco non valeva la candela. Io l'ho detto prima, non lo dico solo adesso. Perché a mio avviso si poteva ottenere lo stesso risultato con le leggi ordinarie. Quindi un errore è stato quello non avere scelto la via della riforma della giustizia per via ordinaria e avere pensato, avere creduto che gli italiani avrebbero riflettuto su quella riforma nel merito", ha concluso.