La Russa e il bilancio della legislatura: "Dicevano che ci avrebbero preso a pedate ma ora..."

"Quando è arrivata la Meloni dicevano che ci avrebbero preso a pedate nel giro di pochi mesi perché eravamo poco credibili. Bene, sono passati quattro anni e oggi il Times dice che l'Europa deve prendere insegnamento dalla Meloni. E scusate se è poco". All'Etna forum di Ragalna (Catania), Ignazio La Russa traccia un bilancio di quella che è stata fin qui la legislatura e lo fa con grande soddisfazione.

"Per me è la cosa più importante non per un fatto di vanità perché vuol dire che ha quella credibilità per l'Italia, gli italiani, le imprese italiane. Certo c'è tantissimo da fare. Dati oggettivi dimostrano ciò che di buono ha fatto il Governo Meloni. Offrire risorse ai territori anche grazie all'aumento del turismo. Il successo migliore di questi quattro anni è scritto nei giornali internazionali. Siamo credibili dopo quattro anni di Governo. Tutto ciò significa anche vantaggi per le imprese", ha dichiarato.