Rocchi, il Var e Marotta: "Sono dentro un incubo"

"La linea del Var l’ho sbagliata, ora sono dentro un incubo. E Marotta, vi giuro, non l’ho mai sentito”. Gianluca Rocchi torna a parlare dopo 129 giorni che gli hanno cambiato la vita. L’ex designatore arbitrale è finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sui presunti condizionamenti delle designazioni, un terremoto che lo ha portato ad autosospendersi e a vivere mesi difficili, tra accuse, sospetti e un futuro ancora da decifrare. "Mi è esplosa una bomba nella vita - le sue parole in un’intervista al Corriere dello Sport - Mi sono chiesto cinquanta volte: perché a me? Cosa ho combinato? Ho letto e ascoltato di tutto, ero diventato il mostro. Ma mostro perché?”.

L’ex fischietto e capo Aia descrive quei mesi come "una bolla" dalla quale ancora fatica a uscire. "Ho scelto una vita e un ruolo basati su valori come l’onestà e la rettitudine e, all’improvviso, mi hanno trasformato in una specie di mezzo delinquente”. A pesare è stato anche il vuoto lasciato da un incarico che assorbiva ogni energia. "Quando passi da impegni di 24 ore, perché il designatore non stacca mai, al nulla cosmico, quello che avevi rincorso per anni diventa improvvisamente un disagio. La mattina vorresti quasi non svegliarti per non dover inseguire qualcosa da fare". Da qui la decisione di autosospendersi: "Penso che lo rifarei. Avevo delle responsabilità nei confronti dei ragazzi e volevo che finissero la stagione senza pressioni supplementari".