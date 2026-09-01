Tsitsipas choc su Kyrgios positivo alla cocaina: "Sapevo già tutto"

Stefanos Tsitsipas non è sorpreso della squalifica di Nick Kyrgios: ”Lo sapevo già, sono sorpreso che sia stato fermato così tardi". Il greco non gira intorno alla domanda e, parlando della positività alla cocaina dell’ex numero 13 al mondo, sceglie una risposta destinata a far discutere. Reduce dalla vittoria contro Arthur Fils agli US Open 2026, racconta di essere venuto a conoscenza della vicenda prima ancora dell'annuncio ufficiale, lasciando intendere che nell'ambiente le voci circolassero già da tempo. "A essere del tutto onesto, lo sapevo già prima dell'annuncio e quando l'ho visto sui social ho pensato: 'Eccoci'. A dire il vero, me lo aspettavo. Mi sono anche detto: 'Sono sorpreso che sia arrivata così tardi’.

Parole pesanti, soprattutto perché il greco sostiene che non si tratti soltanto di una voce sentita casualmente: "Lo sapevo ancor prima che lo annunciassero - ribadisce - non voglio insabbiare la verità di qualcuno di cui conosco i fatti perché mi considero una brava persona con tutti, ma questi sono comportamenti che io stesso ho visto durante il tour e l'ho sentito dire anche da altre persone dello stesso ambiente". E poi il concetto ribadito ancora più chiaramente: "A dire il vero sono sorpreso che sia arrivata così tardi la squalifica”.