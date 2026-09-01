Tsitsipas choc su Kyrgios positivo alla cocaina: "Sapevo già tutto"

Stefanos Tsitsipas non è sorpreso della squalifica di Nick Kyrgios: ”Lo sapevo già, sono sorpreso che sia stato fermato così tardi". Il greco non gira intorno alla domanda e, parlando della positività alla cocaina dell’ex numero 13 al mondo, sceglie una risposta destinata a far discutere. Reduce dalla vittoria contro Arthur Fils agli US Open 2026, racconta di essere venuto a conoscenza della vicenda prima ancora dell'annuncio ufficiale, lasciando intendere che nell'ambiente le voci circolassero già da tempo. "A essere del tutto onesto, lo sapevo già prima dell'annuncio e quando l'ho visto sui social ho pensato: 'Eccoci'. A dire il vero, me lo aspettavo. Mi sono anche detto: 'Sono sorpreso che sia arrivata così tardi’.
Parole pesanti, soprattutto perché il greco sostiene che non si tratti soltanto di una voce sentita casualmente: "Lo sapevo ancor prima che lo annunciassero - ribadisce - non voglio insabbiare la verità di qualcuno di cui conosco i fatti perché mi considero una brava persona con tutti, ma questi sono comportamenti che io stesso ho visto durante il tour e l'ho sentito dire anche da altre persone dello stesso ambiente". E poi il concetto ribadito ancora più chiaramente: "A dire il vero sono sorpreso che sia arrivata così tardi la squalifica”.
Nick Kyrgios positivo alla cocaina: "Ho fatto un errore enorme"Nick Kyrgios finisce al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettua...
Kyrgios è stato sospeso in via provvisoria dopo essere risultato positivo a un metabolita della cocaina. L'australiano ha successivamente ammesso l'errore, assumendosi la responsabilità della violazione. La vicenda è quindi entrata nel percorso previsto dalle norme antidoping, che distinguono le conseguenze anche in base alle circostanze dell’assunzione. Le parole di Tsitsipas arrivano inoltre da un giocatore che con Kyrgios ha avuto in passato un rapporto tutt'altro che sereno. Impossibile dimenticare Wimbledon 2022, quando i due diedero vita a una partita tesissima, tra provocazioni, discussioni e tensione crescente. La vicenda, insomma, rischia di non chiudersi con la sola sospensione. Il riferimento di Tsitsipas a una conoscenza precedente dei fatti apre infatti un interrogativo sui controlli e sulla consapevolezza che, secondo il greco, esisterebbe già da tempo all'interno del mondo del tennis.