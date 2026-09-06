Jannik Sinner, Ambesi spazza via ogni dubbio: "Perché non si è pentito"

Lo Us Open ha dovuto fare a meno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto rinunciare all'ultimo grande Slam della stagione per colpa di un ginocchio che continua a non dargli tregua. Carlos Alcaraz, invece, è riuscito a tornare. Lo spagnolo era rimasto a lungo ai box per colpa di un infortunio al polso che non gli ha permesso di disputare Wimbledon e il Rolland Garros. L'obiettivo del numero due al mondo è quello di colmare il distacco in classifica con il suo rivale di sempre. Sempre che SInner riesca a risolvere i suoi problemi fisici e climatici. "Penso che Sinner guardando quello che sta succedendo non si è pentito ad aver disertato gli US Open - ha spiegato Massimiliano Ambesi -, anche perché tutte queste difficoltà fisiche nel corso della partita dovute al caldo e lui quel tarlo lo ha dentro e dunque meglio così”.

Subito dopo, una riflessione anche su Lorenzo Musetti: "Lui ha comunque provato a lottare ed è rimasto in campo fino alla fine. Lui stesso ha detto che non ha voluto ritirarsi, segnale di come lui comunque patisce la narrazione dell’essere un giocatore che non lotta, che si tira indietro. Purtroppo succede e sta anche succedendo troppo spesso e sta diventando un problema. Ieri è passato un po’ inosservato un discorso di Alcaraz che ha detto che si prenderà delle pause se necessario, anche di qualche mese”.