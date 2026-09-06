Giorgia Meloni, a Cernobbio il sondaggio che esalta il premier e stronca le opposizioni

Altra vittoria per Giorgia Meloni. Nuove soddisfazioni da Cernobbio, dove si è tenuto il Workshop Ambrosetti. Al raduno degli imprenditori, il premier viene promosso a pieni voti, in barba alle narrazioni catastrofiste delle opposizioni.
A fotografare il consenso di cui gode l’esecutivo è il sondaggio elettronico realizzato durante la 52ª edizione del Forum "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da Teha Group, The European House - Ambrosetti.
Chiamati a dare un voto da 1 a 9 all’operato del governo dopo quasi quattro anni di attività, gli imprenditori hanno espresso un giudizio positivo nel 68,3% dei casi, considerando le valutazioni comprese tra 6 e 9. Il voto più gettonato è stato il 7, scelto dal 33,3% dei partecipanti. Seguono l’8, con il 20%, e il 9, massimo della scala, con il 6,7%. Un voto pari a 6 è stato assegnato dall’8,3% del campione.
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Il quadro cambia radicalmente quando sotto esame finiscono le opposizioni. Ben l’83% degli intervistati assegna infatti ai partiti avversari del governo una valutazione negativa, tra 1 e 4. Un dato in netto peggioramento rispetto al 73% del 2025.
Particolarmente significativo il raddoppio di chi sceglie il voto minimo: il giudizio 1 passa dall’11,9% al 23,7%. Il 2 sale al 18,6%, mentre il 3 scende al 25,4% e il 4 al 15,3%. Anche le valutazioni positive sulle opposizioni risultano in forte contrazione: dal 13,6% dello scorso anno precipitano al 6,8%. Una bocciatura che, almeno a Cernobbio, appare ancora più netta della promozione incassata dal governo Meloni.