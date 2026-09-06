Giorgia Meloni, a Cernobbio il sondaggio che esalta il premier e stronca le opposizioni

Altra vittoria per Giorgia Meloni. Nuove soddisfazioni da Cernobbio, dove si è tenuto il Workshop Ambrosetti. Al raduno degli imprenditori, il premier viene promosso a pieni voti, in barba alle narrazioni catastrofiste delle opposizioni.

A fotografare il consenso di cui gode l’esecutivo è il sondaggio elettronico realizzato durante la 52ª edizione del Forum "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da Teha Group, The European House - Ambrosetti.

Chiamati a dare un voto da 1 a 9 all’operato del governo dopo quasi quattro anni di attività, gli imprenditori hanno espresso un giudizio positivo nel 68,3% dei casi, considerando le valutazioni comprese tra 6 e 9. Il voto più gettonato è stato il 7, scelto dal 33,3% dei partecipanti. Seguono l’8, con il 20%, e il 9, massimo della scala, con il 6,7%. Un voto pari a 6 è stato assegnato dall’8,3% del campione.