Gp Italia, Kimi Antonelli vince a Monza ed entra nella storia: impresa clamorosa

Impresa storica di Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gp d'Italia a Monza dopo essere partito dall'ultima posizione. Un italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Prima di Kimi Antonelli l'impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell. Terzo sul podio è Max Verstappen con la Red Bull. Alle sue spalle si sono classificate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Mentre Lewis Hamilton ha chiuso sesto con la Ferrari, unica al traguardo dopo l'incidente che ha messo fuori causa Charles Leclerc al quarto giro. "Tutto ok, ho ancora un po' di sensazioni ma è tutto ok - ha detto il monegasco -. Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante. Quanto all'incidente, "sono andato sull'acceleratore ed ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l'ho persa. Comunque devo rivedere" le immagini.