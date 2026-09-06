Kimi Antonelli piange sul podio, sventola il Tricolore e svela un retroscena

Impresa clamorosa nella sua Penisola. Kimi Antonelli ha pianto sul podio dopo la vittoria nel Gran Premio di Monza. Il pilota della Mercedes si è sciolto dopo aver ascoltato l'inno di Mameli. Antonelli, infatti, é il primo italiano a vincere a Monza dal 1966 e sventola una bandiera tricolore dopo la premiazione, ricevendo un'ovazione del pubblico. Nell'attesa del vincitore, gli altoparlanti del circuito di Monza trasmettono il celebre brano "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno, cantata anche dai tifosi stranieri. "Kimi, Kimi", il coro con cui invoca il pilota Mercedes chi scende in pista per celebrarlo sotto un sole.

A chiudere la playlist arriva "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, intonata dalle migliaia di persone sotto il podio, in un tripudio di emozioni. "La vittoria era un sogno ed oggi l'ho realizzato. Dopo la seconda partenza mi sono detto: 'questa la devo vincere'. Mamma mia, che giornata!". Lo ha detto Kimi Antonelli ai microfoni di Sky mentre stava festeggiando la vittoria a Monza. "Durante la gara vedevo la tribuna di destra ed erano tutti gasati - ha raccontato il giovane pilota italiano - Mi dava una carica incredibile che mi ha dato quel qualcosa in più".