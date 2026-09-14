Napoli, ecco finalmente Allegri

Una vittoria allegriana per il Napoli. L’1-0 è il marchio di fabbrica del tecnico toscano, che contro il Bologna può festeggiare il primo successo al Maradona. Sorride Allegri, sorride il Napoli, che ritrova il massimo risultato dopo tre ko di fila tra campionato e Champions, (Como, Inter e Arsenal). Partita controllata dai padroni di casa, anche per demeriti del Bologna (un solo punto in classifica). Rispetto al solito, peraltro, Tedesco (in tribuna perché squalificato: in panchina c’è il suo vice Tarozzi) sceglie di schierare un centrocampista in più, mandando in campo Amondarian e non il trequartista Odgaard.

Il Maradona si spaventa subito: l’ultimo arrivato Theate segna di testa, su una punizione calciata perfettamente da Ferguson, ma il Var ferma tutto per fuorigioco millimetrico. Allegri all’intervallo sostituisce gli esterni d’attacco, Politano e Vergara, inserendo rispettivamente Favasuli e Lang. I nuovi entrati danno energia e arriva il gol: Favasuli lascia partire un bel cross basso, finalizzato in rete da Lobotka (male il nuovo entrato Libra nella marcatura). Allegri: «Dobbiamo migliorare nella gestione di certe situazioni, ma godiamoci la prima vittoria al Maradona», dice lo stesso tecnico.