Serie A, il Sassuolo supera per 3 a 2 la Juve: Adzic decisivo

Il Sassuolo supera per 3-2 la Juventus nel posticipo della 4/a giornata di Serie A. Decisivo nel recupero di una partita folle un gol dell'ex di turno Adzic.

Prima frazione dai due volti, la Juve colpisce subito una traversa con Nico Gonzalez poi controlla il gioco per una ventina di minuti senza però colpire. Nella seconda parte di tempo esce fuori il Sassuolo che sfiora a sua volta il vantaggio con Doig che calcia sull'esterno della rete da breve distanza. In avvio di ripresa si rivede la Juve con Alajbegovic pericoloso, la replica del Sassuolo con Berardi anche lui vicino al gol. È il Sassuolo che continua a spingere in questa fase.

Spalletti manda in campo Woltemade e Zhegrova per Nico e Conceicao, ma è ancora Alajbegovic a impegnare il portiere neroverde dalla distanza.

A passare in vantaggio però è il Sassuolo con Esposito, micidiale a battere in diagonale Vicario su assist di Matic. La Juve si riversa in attacco alla ricerca del pari, che arriva all'82' firmato da Zhegrova.

Le emozioni non finiscono qui, perche' dopo due occasioni fallite dalla Juve è il Sassuolo a trovare il gol con Bowie. La squadra di Spalletti non ci sta e ancora con lo scatenato Zhegrova trova il 2-2. Al 94', infine, sempre in contropiede il Sassuolo trova il gol vittoria con Adzic.