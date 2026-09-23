Sondaggio, Calabresi davanti a Majorino a Milano: i numeri che mandano in tilt la sinistra

Mario Calabresi davanti a Pierfrancesco Majorino alle primarie di Milano: lo rivela il sondaggio Monitor Ixè-Milano, che misura non solo il gradimento dei possibili candidati alla successione di Beppe Sala ma prova anche a fotografare gli orientamenti dei milanesi in vista delle Comunali del 2027. Se le primarie si tenessero oggi, il giornalista raccoglierebbe tra il 48 e il 53% dei consensi; mentre Majorino oscillerebbe tra il 30 e il 36%. La vicesindaca Anna Scavuzzo si fermerebbe invece tra l’8 e il 10%.

Se il metro di giudizio è la notorietà, però, la classifica cambia: Majorino partirebbe davanti, col 75% degli intervistati che dichiara di conoscerlo bene o almeno di averne sentito parlare; mentre Calabresi sarebbe secondo, con il 67% e otto punti di distanza. Scavuzzo, invece, è conosciuta dal 48% dei milanesi. Quando si passa al tema della fiducia, i rapporti si ribaltano: Calabresi arriva al 68% contro il 50% di Majorino e il 47% di Scavuzzo. Una differenza che, secondo Monitor Ixè, si rifletterebbe anche nelle intenzioni di voto alle eventuali primarie.