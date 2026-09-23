Sondaggio, Calabresi davanti a Majorino a Milano: i numeri che mandano in tilt la sinistra

Mario Calabresi davanti a Pierfrancesco Majorino alle primarie di Milano: lo rivela il sondaggio Monitor Ixè-Milano, che misura non solo il gradimento dei possibili candidati alla successione di Beppe Sala ma prova anche a fotografare gli orientamenti dei milanesi in vista delle Comunali del 2027. Se le primarie si tenessero oggi, il giornalista raccoglierebbe tra il 48 e il 53% dei consensi; mentre Majorino oscillerebbe tra il 30 e il 36%. La vicesindaca Anna Scavuzzo si fermerebbe invece tra l’8 e il 10%.
Se il metro di giudizio è la notorietà, però, la classifica cambia: Majorino partirebbe davanti, col 75% degli intervistati che dichiara di conoscerlo bene o almeno di averne sentito parlare; mentre Calabresi sarebbe secondo, con il 67% e otto punti di distanza. Scavuzzo, invece, è conosciuta dal 48% dei milanesi. Quando si passa al tema della fiducia, i rapporti si ribaltano: Calabresi arriva al 68% contro il 50% di Majorino e il 47% di Scavuzzo. Una differenza che, secondo Monitor Ixè, si rifletterebbe anche nelle intenzioni di voto alle eventuali primarie.
Le prediche di Mario Calabresi prima di candidarsiE sempre sia lodato (anzi, lodati). Perché se vuoi percorrere la strada che porta alla beatificazione laica, quel...
La rilevazione, poi, si sposta sulle elezioni per la corsa a Palazzo Marino: il 45% dei milanesi sceglierebbe un candidato del centrosinistra, il 38% voterebbe un candidato del centrodestra. Un altro 16 indicherebbe invece un candidato terzo, esterno alle due coalizioni principali. Alla domanda su chi pensano che vincerà, poi, il 38% prevede che il prossimo sindaco sarà di centrodestra, due punti in più rispetto a chi immagina una vittoria del centrosinistra.