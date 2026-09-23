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Sondaggio, Calabresi davanti a Majorino a Milano: i numeri che mandano in tilt la sinistra

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mercoledì 23 settembre 2026
Sondaggio, Calabresi davanti a Majorino a Milano: i numeri che mandano in tilt la sinistra

1' di lettura

Mario Calabresi davanti a Pierfrancesco Majorino alle primarie di Milano: lo rivela il sondaggio Monitor Ixè-Milano, che misura non solo il gradimento dei possibili candidati alla successione di Beppe Sala ma prova anche a fotografare gli orientamenti dei milanesi in vista delle Comunali del 2027. Se le primarie si tenessero oggi, il giornalista raccoglierebbe tra il 48 e il 53% dei consensi; mentre Majorino oscillerebbe tra il 30 e il 36%. La vicesindaca Anna Scavuzzo si fermerebbe invece tra l’8 e il 10%.

Se il metro di giudizio è la notorietà, però, la classifica cambia: Majorino partirebbe davanti, col 75% degli intervistati che dichiara di conoscerlo bene o almeno di averne sentito parlare; mentre Calabresi sarebbe secondo, con il 67% e otto punti di distanza. Scavuzzo, invece, è conosciuta dal 48% dei milanesi. Quando si passa al tema della fiducia, i rapporti si ribaltano: Calabresi arriva al 68% contro il 50% di Majorino e il 47% di Scavuzzo. Una differenza che, secondo Monitor Ixè, si rifletterebbe anche nelle intenzioni di voto alle eventuali primarie.

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La rilevazione, poi, si sposta sulle elezioni per la corsa a Palazzo Marino: il 45% dei milanesi sceglierebbe un candidato del centrosinistra, il 38% voterebbe un candidato del centrodestra. Un altro 16 indicherebbe invece un candidato terzo, esterno alle due coalizioni principali. Alla domanda su chi pensano che vincerà, poi, il 38% prevede che il prossimo sindaco sarà di centrodestra, due punti in più rispetto a chi immagina una vittoria del centrosinistra.

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