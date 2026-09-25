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Sinner, un dramma sportivo: salta anche Pechino, cosa gli sta succedendo

venerdì 25 settembre 2026
Sinner, un dramma sportivo: salta anche Pechino, cosa gli sta succedendo

1' di lettura

Bisognerà ancora aspettare prima di rivedere Jannik Sinner in campo. L'altoatesino salterà anche l'Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre nella capitale cinese. Lo ha annunciato lui stesso, con un video-messaggio sui social. 

"Ciao a tutti, sono Jannik. Voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi. Mi dispiace molto annunciare che quest’anno non potrò giocare a Pechino. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere. Ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile". 

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Sinner ha poi rivolto un pensiero al torneo e al pubblico cinese: "Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo l’anno scorso. Sono molto deluso di non poterlo difendere quest’anno, ma sono felice di poter tornare l’anno prossimo. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao".

Jannik non scende in campo per una partita ufficiale dal 12 luglio, quando ha giocato e vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo ha poi saltato tutta la trasferta americana, compresi gli Us Open. Il suo ritorno è ora atteso per il Master 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. A questo punto, però, la prudenza è d'obbligo. 

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