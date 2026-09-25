Sinner, un dramma sportivo: salta anche Pechino, cosa gli sta succedendo

"Ciao a tutti, sono Jannik. Voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi. Mi dispiace molto annunciare che quest’anno non potrò giocare a Pechino . Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere. Ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile".

Sinner ha poi rivolto un pensiero al torneo e al pubblico cinese: "Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo l’anno scorso. Sono molto deluso di non poterlo difendere quest’anno, ma sono felice di poter tornare l’anno prossimo. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao".

Jannik non scende in campo per una partita ufficiale dal 12 luglio, quando ha giocato e vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo ha poi saltato tutta la trasferta americana, compresi gli Us Open. Il suo ritorno è ora atteso per il Master 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. A questo punto, però, la prudenza è d'obbligo.