Sinner, parla Laila Hasanovic: "Perché la relazione resterà a distanza"

"Con Jannik abbiamo creato un nostro spazio esclusivo, dove possiamo essere al 100% noi stessi". Per la prima volta Laila Hasanovic racconta senza filtri la relazione con Jannik Sinner. La modella e influencer danese, 26 anni, di origini bosniache, è legata al numero uno del tennis mondiale dalla primavera 2025 e finora aveva scelto di mantenere il rapporto lontano dai riflettori. Ora, nell'intervista a Elle, rompe il silenzio e descrive una coppia che, nonostante i continui viaggi, ha trovato il proprio equilibrio. "Tra le mura di casa abbiamo una relazione assolutamente normale e stabile", spiega Hasanovic. Il riferimento è a quello spazio privato che lei e Sinner hanno costruito lontano dall'attenzione mediatica.

In particolare si tratta di una dimensione particolarmente importante per il tennista altoatesino, abituato a vivere gran parte dell'anno tra tornei, allenamenti e trasferte. Anche per Laila entrare nel mondo di Sinner ha significato scoprire una realtà completamente nuova: "Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione, e poter vivere tutto questo da vicino lo trovo davvero stimolante", racconta. Poi aggiunge: "È un mondo con cui non sono cresciuta e nel quale non mi ero mai mossa prima d'ora".