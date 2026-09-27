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Agassi, sfottò a Zverev: "Hai smesso di dire che fai schifo"

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domenica 27 settembre 2026
Agassi, sfottò a Zverev: "Hai smesso di dire che fai schifo"

2' di lettura

"È stato un anno pazzesco vederti vincere per la prima volta; so quanto fosse importante per te": così Andre Agassi ha fatto i complimenti ad Alexander Zverev per la vittoria dei suoi primi due Slam della carriera e anche per aver conquistato il punto decisivo per la vittoria della Laver Cup da parte del Team Europa sul Resto del Mondo, dopo aver battuto in due set Learner Tien. L'ex tennista americano, capitano del Team World battuto da Zverev, ha poi preso in giro il tedesco per la sua propensione al lamento: "In realtà era importante anche per me, perché ho potuto ricominciare ad ascoltare le tue conferenze stampa, quelle in cui non dicevi più: ‘Ehm, perché perdo sempre? Perché… Perché sono il terzo al mondo? Faccio schifo'". Il tutto fingendo di piangere e stropicciandosi gli occhi.

L'imitazione di Agassi ha fatto scoppiare tutti a ridere, anche Zverev. Particolarmente divertito Carlos Alcaraz. Agassi poi ha continuato, dicendo di essere stato preoccupato anche dopo il Roland Garros vinto da Sascha: "Voglio dire, ma poi vinci ed è come dire: ‘Sono stato campione di uno Slam solo una volta, devo farlo di nuovo'". L'ex campione ha speso delle belle parole pure per Alcaraz e in particolare per il suo rientro in campo: "Ma quanto è bello riavere Carlitos in squadra? Amico mio, ci sei mancato. Tutto il mondo del tennis ha sentito davvero la tua mancanza. A me, in tempo reale, sei mancato. Pregavo ogni giorno che il tuo polso guarisse, magari entro ottobre, non prima di questo fine settimana". 

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