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McTominay, bomba sul Napoli: "La richiesta a De Laurentiis", viene giù tutto

giovedì 1 ottobre 2026
McTominay, bomba sul Napoli: "La richiesta a De Laurentiis", viene giù tutto

1' di lettura

Il futuro (prossimo) di Scott McTominay è destinato a essere lontano da Napoli. Lo scozzese ha un contratto che lo lega ai partenopei fino al 2028. Tuttavia, viste le tante richieste, è probabile che a giugno il centrocampista saluti gli azzurri per accasarsi in un club disposto a pagare gli 8-9 milioni netti da lui richiesti. E che il Napoli non può permettersi. 

Il Corriere dello Sport scrive così del centrocampo del Napoli in scadenza: “Anguissa, dei quattro, è quello più vicino alla scadenza: 2027. È lo stesso anno di Lobotka e De Bruyne, ma esiste per entrambi opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per Scott, invece, la scadenza è fissata nel 2028. C’è un margine diverso di riflessioni, per McT”.

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A proposito di Scott: “Le trattative con gli agenti erano partite da mesi. La volontà è comune, proseguire insieme, ma bisogna trovare l’accordo. In estate le distanze non
erano poi così ridotte, anzi. L’entourage di McT aveva chiesto un rinnovo con aumento di altri due anni, fino al 2030, a 8-9 milioni di euro a stagione, cifra fuori budget per il club”. 

Nel frattempo, si allungano i tempi di recupero per lo scozzese. Dopo il problema cardiaco, il centrocampista dovrà ancora attendere prima di tornare in campo. Stando alle ultime informazioni, McTominay dovrebbe saltare ancora Frosinone, Villarreal e Venezia, rendendosi eleggibile per un rientro tra i convocati per la gara col Bodo/Glimt del 20 ottobre.

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