McTominay, bomba sul Napoli: "La richiesta a De Laurentiis", viene giù tutto

Il futuro (prossimo) di Scott McTominay è destinato a essere lontano da Napoli. Lo scozzese ha un contratto che lo lega ai partenopei fino al 2028. Tuttavia, viste le tante richieste, è probabile che a giugno il centrocampista saluti gli azzurri per accasarsi in un club disposto a pagare gli 8-9 milioni netti da lui richiesti. E che il Napoli non può permettersi.

Il Corriere dello Sport scrive così del centrocampo del Napoli in scadenza: “Anguissa, dei quattro, è quello più vicino alla scadenza: 2027. È lo stesso anno di Lobotka e De Bruyne, ma esiste per entrambi opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per Scott, invece, la scadenza è fissata nel 2028. C’è un margine diverso di riflessioni, per McT”.