Coppa America, la sinistra perde la testa: "Maxi spot per il governo"

La promozione della Coppa America a Napoli sarebbe diventata "un maxi spot per il governo" secondo Repubblica. Il motivo? La decisione di Gennaro Sangiuliano, ex ministro di FdI nonché capogruppo dell’opposizione in consiglio regionale, di far affiggere dei manifesti di ringraziamento per Giorgia Meloni in giro per la città. Manifesti con su scritto “Buon vento. Grazie Giorgia Meloni”, con la foto di una barca a vela a corredo, il Vesuvio sullo sfondo e il simbolo di Fratelli d’Italia al centro.
Quelli che stanno per debuttare, in ogni caso, sono solo i preliminari della Coppa America, considerando che la vera “Louis Vuitton 38esima America’s Cup” si disputerà a partire da maggio del 2027. Secondo il quotidiano, inoltre, un assaggio di quella che sarà la campagna elettorale nei prossimi mesi si sarebbe avuto con l'arrivo a Napoli di tre ministri, tra cui Andrea Abodi, titolare dello Sport, che prima ha inaugurato in Villa comunale il “#BeActive MultiSport Village”, con 3mila studenti che hanno provato gratis decine di sport diversi, e poi ha assistito alla regata da Castel dell’Ovo. Come se la presenza del ministro dello Sport a un evento sportivo fosse fuori da ogni logica, secondo la sinistra.
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È stato definito "inaspettato", poi, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, descritto come "rapido a incassare riconoscimenti e strette di mano". Intervenuto da Napoli, il ministro ha dichiarato: "Eventi come l’America’s Cup portano visitatori da tutto il mondo e generano ricchezza: è una visione strategica che con il governo Meloni abbiamo immesso in un’Italia che forse si stava abituando troppo all’assistenzialismo che alcune capitali, come è Napoli, non meritano". A ragionare è il sindaco Gaetano Manfredi, che ha ammesso: "Sicuramente la città è al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, è anche naturale che i ministri del governo vengano qui. Finalmente Napoli è tornata al centro".