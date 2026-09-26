Coppa America, la sinistra perde la testa: "Maxi spot per il governo"

Quelli che stanno per debuttare, in ogni caso, sono solo i preliminari della Coppa America, considerando che la vera “Louis Vuitton 38esima America’s Cup” si disputerà a partire da maggio del 2027. Secondo il quotidiano, inoltre, un assaggio di quella che sarà la campagna elettorale nei prossimi mesi si sarebbe avuto con l'arrivo a Napoli di tre ministri, tra cui Andrea Abodi, titolare dello Sport, che prima ha inaugurato in Villa comunale il “#BeActive MultiSport Village”, con 3mila studenti che hanno provato gratis decine di sport diversi, e poi ha assistito alla regata da Castel dell’Ovo. Come se la presenza del ministro dello Sport a un evento sportivo fosse fuori da ogni logica, secondo la sinistra.

È stato definito "inaspettato", poi, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, descritto come "rapido a incassare riconoscimenti e strette di mano". Intervenuto da Napoli, il ministro ha dichiarato: "Eventi come l’America’s Cup portano visitatori da tutto il mondo e generano ricchezza: è una visione strategica che con il governo Meloni abbiamo immesso in un’Italia che forse si stava abituando troppo all’assistenzialismo che alcune capitali, come è Napoli, non meritano". A ragionare è il sindaco Gaetano Manfredi, che ha ammesso: "Sicuramente la città è al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, è anche naturale che i ministri del governo vengano qui. Finalmente Napoli è tornata al centro".