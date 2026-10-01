Fratoianni dà i numeri anche sulle paghe dei lavoratori

Con ogni probabilità ci aspetta un anno di campagna elettorale dal momento che potremmo votare esattamente ad ottobre del 2027. Le forze politiche devono trovare temi forti su cui impostare la campagna elettorale. Nicola Fratoianni prova a farsi largo nel dibattito con questo post: “Con Meloni hai perso uno stipendio all’anno”. Caspita. Dopo quattro anni di governo Giorgia gli italiani avrebbero perso quattro mesi di stipendio perché fagocitati dall’inflazione. “Me cojoni”, direbbero a Roma. La tecnica è collaudata. Si prende un tema sentito; come appunto l’inflazione. Chi può negare che in questo momento i prezzi stiano salendo a causa soprattutto dei prezzi alla pompa? Nessuno! Come si fa a sommergere e far dimenticare la mossa di Eni? Mi invento frasi ad effetto prendendo spunto da una cosa che tutti vedono e la spalmo a ritroso negli ultimi quattro anni. Facendomi forza di un articolo di Tito Boeri su Repubblica in cui si dice che «da inizio 2022 la fiducia dei consumatori è calata del 10%». Eh vabbè, la fiducia è un sentimento. Valla a misurare.

CHE FIGURA...

Poi, poco dopo, sempre Boeri riciccia di nuovo questo 10% scrivendo che «i salari hanno perso in questi anni quasi il 10% del loro potere d’acquisto». Fonte? Nessuna. Una frase buttata lì. E Fratoianni coglie lo spunto per uscirsene con la trovata dei quattro stipendi persi in quattro anni. Su 14 mensilità (tredicesima e quattordicesima incluse) sono -28%. Vabbè, tombola. Anche i media più accondiscendenti verso la sinistra si sono resi conto dell’enormità dell’idiozia di Fratoianni e non hanno minimamente rilanciato il post sapendo che avrebbero esposto il leader di AVS ad una figuraccia ciclopica. Pagella Politica, cui invece piace vincere facile, ha fatto un lavoro egregio. Dati Istat alla mano ha dimostrato che in tutti gli anni le retribuzioni sono cresciute sempre più dell’inflazione. Tranne che nel 2022 quando Giorgia Meloni ha però governato per un solo mese. Sicuramente la premiata ditta Fratoianni-Bonelli ci dimostrerà che è proprio nel mese di dicembre 2022, con Meloni appena insediata, che è crollato tutto. Mica con l’invasione russa in Ucraina avvenuta il precedente febbraio...