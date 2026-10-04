Gp Bahrein, Verstappen vince e Kimi Antonelli allunga. Ferrari, Hamilton terzo ma Vasseur sotto accusa

Prima vittoria stagionale (la 72esima in carriera) per Max Verstappen che sul circuito di Sepang, in Malesia, nella gara valida per il Gp del Bahrein, 'dirottato' a Kuala Lumpur per la situazione geopolitica nell'area mediorientale, ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, artefice di un grande finale con il sorpasso per il podio a 4 giri dalla fine.

Il pilota della Red Bull è stato protagonista di una gara condizionata dalla pioggia che ha provocato un ritardo al via di circa un'ora e mezza per problemi di software segnalati nel corso del giro di allineamento da alcune vetture tra cui la Ferrari di Hamilton e i successivi controlli della Fia sulle monoposto. Scattato in pole l'olandese (che ha montato le soft) è stato superato in partenza dalle due Mercedes (che avevano montato gomme da bagnato) con Antonelli che si è piazzato n testa ma poi ha recuperato con la pista che lentamente si è andata asciugando, prendendo la testa della gara al 14mo giro.

Verstappen non vinceva da 301 giorni. Antonelli si è messo a ruota dell'olandese mentre Russell a cinque giri dalla fine è stato costretto a fermarsi per un problema di power unit in regime di safety car. Ne ha approfittato la Ferrari di Hamilton che nei giri finali ha strappato il podio alla Red Bull di Hadjar preceduto anche dall'altra Ferrari di Charles Leclerc, giunto quarto. Lo stop del britannico si trasforma in un bel regalo per Antonelli che sale così a +84 proprio su Russell.

Tanto rammarico in casa Ferrari che ha pagato la scelta iniziale del team manager Vasseur (assai discusso e sulla graticola) di partire con gomme da asciutto cedendo subito diverse posizioni. Un errore di strategia che non ha però demoralizzato Hamilton magistrale nella rimonta finale che gli è valsa il podio.