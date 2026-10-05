Jannik Sinner, il retroscena di Danilo Gallinari: "Per poco non ci scontriamo..."

Altro che presentazioni, strette di mano e foto ricordo. Il primo incontro tra Jannik Sinner e Danilo Gallinari è stato decisamente meno elegante e, per qualche secondo, ha rischiato di trasformarsi in una discussione piuttosto accesa. A raccontarlo è stato lo stesso ex cestista, ospite del Festival dello Sport di Trento, ricordando un episodio nato nel parcheggio di un impianto sportivo. Gallinari era al volante e stava cercando di superare i vari controlli di sicurezza per raggiungere il parcheggio. Dietro di lui, però, c’era un’auto che sembrava avere molta fretta. “Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza. Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo. In tutto questo c’era un’auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca”.
La situazione è precipitata poco dopo: “Al terzo checkpoint ripartiamo e quest’auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo. A quel punto dico al mio amico di scendere perché volevo scendere anch’io a chiarire la questione”. Poi la sorpresa, quando i finestrini si sono abbassati: “E dall’altra macchina lo abbassa Jannik Sinner”. Il possibile litigio si è trasformato in una risata: “L’ho lasciato passare perché doveva andare ad allenarsi e poi ci siamo rivisti con calma dentro al palazzetto”.
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Da quel momento è nato un rapporto di amicizia, alimentato anche da passioni comuni, come quella per le auto e per il Milan. Sinner ha raccontato di essersi avvicinato ai rossoneri quasi per caso: “C’era un’unica tv in casa e lui guardava solo il Milan. Alla fine mi sono convertito e ho deciso che sarebbe stata la mia squadra del cuore”. Così quella che poteva essere una quasi-rissa in un parcheggio è diventata una delle amicizie più curiose tra due grandi campioni dello sport italiano.