Hamilton, la chiamata radio che ha salvato la Ferrari: "Non andrò al casinò"

Hamilton era partito con le Soft su una pista ancora bagnata e aveva capito quasi subito che qualcosa non tornava. "Sono entrato in pit-lane, ho guardato l’asfalto e ho detto ‘È ancora bagnato’. Sono andato al muretto e ho detto: ‘È ancora bagnato’. Loro mi rispondevano: ‘Si asciugherà in fretta’". Poi la conferma: "In fondo alla pit-lane ho visto gli altri togliere le termocoperte dalle intermedie e ho capito ‘Siamo nei guai’”.

La Ferrari, però, ha insistito sulla propria lettura. Hamilton si è ritrovato così a perdere terreno, mentre dal box gli chiedevano di rientrare. Lui ha scelto di aspettare, convinto che le temperature malesi avrebbero rapidamente asciugato il tracciato. "Mentre tutti mi sorpassavano, dal box mi dicevano ‘Ci fermiamo’. Ma io sapevo che avevamo già accumulato altri 26 secondi di ritardo. Che differenza faceva rispetto al minuto e 40? Ho pensato ‘Aspettiamo solo che la pista si asciughi’".

La previsione si è rivelata corretta. Con l’asfalto sempre più asciutto, le Soft hanno iniziato a funzionare e Hamilton ha costruito una rimonta impressionante, dalla 18esima alla terza posizione. "Vedevo tutti andar via, pensavo fosse finita. Ero a un minuto, sullo schermo vedevo il distacco. Ho solo tenuto la testa bassa”. Nel finale ha superato Hadjar e si è preso il podio, alle spalle di Verstappen e Antonelli. “A fine gara abbiamo preso le decisioni giuste. I ragazzi sono stati fantastici con i pit-stop dopo quell’errore". Ma la morale resta tutta in quella frase: "Non andrò al casinò con quei ragazzi".