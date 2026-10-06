Sinner e il ginocchio, "se non funziona...": ipotesi estrema, quanto può restare fuori

Oggi Jannik Sinner ha comunicato che per curarsi e risolvere il problema al ginocchio dovrà stare fermo fino a fine stagione saltando anche le ATP Finals di Torino . In un posto su Instagram ha comunicato che tornerà solo l'anno prossimo.

"La bandelletta ileotibiale è una robusta struttura di tessuto connettivo che percorre il lato esterno della coscia, dall'anca fino alla parte superiore della tibia. Contribuisce alla stabilità dell'arto durante il movimento - sottolinea il luminare -. Quando la regione vicina al lato esterno del ginocchio diventa dolorosa sotto carico ripetuto, si parla di sindrome della bandelletta ileotibiale, spesso chiamata anche " ginocchio del corridore ". Il meccanismo è più complesso del semplice " sfregamento " della bandelletta sull'osso: possono essere coinvolti la compressione dei tessuti locali, la gestione dei carichi e il controllo del movimento".

A colloquio con l'agenzia Agi, il dottor Daniele Mazza , specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale Under 21 di calcio maschile rinomato specialista in ortopedia e traumatologia dello sport, spiega che in caso di operazione all'articolazione Jannik rischia uno stop ancora maggiore, di 6 mesi .

"Officially over". Jannik Sinner ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione 2026 e non torner&...

"Il sintomo tipico - prosegue ancora l'esperto - è un dolore ben localizzato sulla parte esterna del ginocchio. Può comparire dopo un certo tempo di attività, aumentare con la ripetizione dei movimenti e attenuarsi riducendo il carico. In alcuni casi la zona è dolente alla pressione e il fastidio diventa abbastanza intenso da costringere a interrompere l'allenamento. Non è un problema esclusivo dei corridori: può comparire anche in altri sport che richiedono movimenti ripetuti e carichi elevati sugli arti inferiori".

"Il trattamento è prevalentemente conservativo - aggiunge il medico - e va adattato alla persona e allo sport praticato". Questo si traduce nel "modificare temporaneamente i carichi che provocano dolore, impostare una fisioterapia attiva, con rinforzo dei muscoli dell'anca e dell'arto inferiore e lavoro sul controllo del movimento e riprendere gradualmente i gesti sportivi, osservando la risposta dei sintomi durante l'attività e nelle ore successive".

"La chirurgia viene presa in considerazione soltanto in casi selezionati - conclude l'ortopedico -, quando un percorso conservativo adeguato non ha dato risultati. La durata del recupero varia: dipende dai sintomi, dai carichi richiesti e dalla risposta alla riabilitazione, quindi non è possibile dedurla dalle notizie sul caso di un singolo atleta. In genere si parla comunque di tempi di recupero di circa sei mesi".