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Jannik Sinner, "so che problema ha": Adriano Panatta fa tremare i polsi

di Lorenzo Pastugliamartedì 6 ottobre 2026
Jannik Sinner, "so che problema ha": Adriano Panatta fa tremare i polsi

1' di lettura

Jannik Sinner non tornerà in campo nel 2026. L’assenza si allunga dunque fino alla fine dell’anno, mentre il problema al ginocchio destro continua a tenere il numero uno del mondo lontano dai tornei e alimenta interrogativi sulle sue reali condizioni. Dopo aver rinunciato allo US Open, a Pechino e ora anche a Shanghai, il rientro appare sempre più lontano. E anche Adriano Panatta, che già aveva lasciato intendere quanto fosse delicata la situazione, non usa toni rassicuranti.

"So che ha un problema molto complicato". È questa la frase con cui il campione romano ha descritto la situazione di Sinner, difendendo allo stesso tempo la scelta del giocatore e del suo staff di non entrare nei dettagli: "Ho letto molte polemiche sul fatto che non si sa bene cosa abbia Sinner. Ma è normale che sia così, perché non è che uno può spiegare perfettamente, dare la cartella clinica. Stanno cercando di risolvere il problema. È molto complicato, da quello che so anch’io è molto complicato".

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Il mistero resta quindi intatto. Sinner aveva parlato per la prima volta del ginocchio il 21 agosto, spiegando di avere ancora bisogno di tempo per recuperare, e il 25 settembre aveva ribadito di non essere pronto per Pechino. Poi il forfait da Shanghai e adesso la rinuncia ufficiale al resto di stagione. Per Sinner, il 2026 è ormai finito prima ancora di poter capire quando potrà davvero ricominciare.

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