Panatta, la sentenza su Sinner e Alcaraz: "Così non va bene"

"Gli infortuni sono aumentati di più del 100%. I giocatori oggi dal punto di vista sia dalla parte inferiore del corpo sia della parte superiore, quello che si usa anche per maneggiare la racchetta, giocano in maniera veramente spaziale perché si muovono a 200 mila all'ora e colpiscono la palla sempre con grande forza. Un loro torneo come sforzo fisico e mentale vale come due dei nostri ”.

"Così i giocatori si fanno male, e non va bene". Adriano Panatta lancia l'allarme sul tennis di oggi e lo fa partendo dal caso più discusso delle ultime settimane: l'assenza di Jannik Sinner . Il numero uno al mondo è ancora fermo per il problema al ginocchio destro e, mentre resta incerta la data del rientro, l'ex campione azzurro mette sotto accusa i ritmi del circuito.

Per cui devono fare “una programmazione diversa — prosegue Panatta — non si può più fare come trent'anni fa, anche noi giocavamo fino a 28 tornei l'anno, però era un altro tennis, si giocava in un'altra maniera, adesso i giocatori si fanno proprio male, al braccio, alla schiena e in tutte le articolazioni, ginocchio, spalla, caviglia, e così non va bene comunque”. Il caso Sinner si inserisce in un quadro più ampio. Nel 2026 anche Carlos Alcaraz ha dovuto fermarsi per un problema al polso, mentre altri giocatori hanno affrontato periodi di stop più o meno lunghi. Per Jannik, intanto, l'assenza si avvia a diventare la più lunga della sua carriera, oltre gli 85 giorni dello stop legato al caso Clostebol .

E c'è anche la Coppa Davis, con l'Italia che punta al quarto successo consecutivo. Panatta, però, frena: "L'Italia è testa di serie numero uno perché ha vinto per tre volte consecutive la Coppa —- ha commentato — però c'è l'Italia con Sinner e l'Italia senza Sinner: non sapevamo se giocava Pechino, figuriamoci se sappiamo se ci sarà a Bologna. C'è la Spagna che giocherà con Alcaraz e la Germania con Zverev”. Poi il doppio, che potrebbe diventare decisivo: "La Coppa Davis di adesso non è come quella 40 anni fa, perché si gioca in due su tre partite, per cui il doppio conta molto, perché spesso e volentieri si va 1-1 e noi abbiamo un ottimo doppio. Bolelli Vavassori io li metto sempre tra le primi cinque coppie del mondo”.

Infine il ricordo di Elena Pero: "La chiamo la signora Elena Pero, è stata una grandissima giornalista, una grandissima professionista — ha concluso l’ex tennista romano — io non l'ho conosciuta molto bene, ma devo dire che Paolo Bertolucci, con cui ho parlato prima di venire qui in studio mi ha detto 'guarda Adriano, al di là di una grande professionista, una brava giornalista, lei è stata una brava donna’. Lui non ha mai sentito Elena Pero parlare male di qualcuno del nostro ambiente”.