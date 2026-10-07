Sinner, "per salvare la carriera": le parole del luminare, una pietra pesantissima

"Che vuole salvare la carriera, non la stagione. Poteva forzare per le Finals, per tenere il numero uno. Ha scelto i prossimi anni. Vista l'età, è la decisione corretta. Le patologie tendinee sono ostiche, devono guarire in profondità". È la lettura fatta a Fanpage del professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico e specialista in medicina dello sport, sulla decisione di Jannik Sinner di chiudere anzitempo il 2026 e pensare soltanto al recupero del ginocchio destro. Una scelta che significa rinunciare alle Atp Finals di Torino e al finale di stagione, ma soprattutto evitare di trasformare un problema già persistente in qualcosa di più difficile da gestire.

Il punto, secondo Di Giacomo, è capire che non si tratta soltanto di un dolore da far sparire: "Di una patologia extra-articolare. Infiammazione della bendelletta ileotibiale. Una tendinopatia cronica, antipatica, ostica. La si cura con fisioterapia classica e rinforzo muscolare specifico. I tendini sono poco vascolarizzati, non a caso sono bianchi, e per sfiammarsi impiegano tempi particolarmente lunghi. Probabilmente, con ecografie e risonanze stanno vedendo che il riassorbimento dell'infiammazione non è completo. Vogliono guadagnare tempo".