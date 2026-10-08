Milan, ecco il nome per il mercato di gennaio: Endrick apre al prestito

Il Milan si muove mentre il mercato è ancora lontano. La lunga sosta per le nazionali ha dato ai rossoneri l’occasione per guardare avanti e dal lavoro di queste settimane è arrivata una mezza promessa, frutto di un inseguimento che dura da tempo. Il nome è quello di Endrick, talento brasiliano che piace anche alla Roma di Gasperini e all’Aston Villa. La novità, però, è la disponibilità dell’attaccante a trasferirsi in prestito a Milanello per trovare spazio e rilanciarsi.

Perché finora, a Madrid, le occasioni sono state praticamente nulle: appena quattro minuti giocati in stagione. Endrick non è una prima scelta e nemmeno una seconda, mentre il rapporto con Mourinho resta un nodo da sciogliere. Il tecnico portoghese non lo impiega, ma al tempo stesso non sembra intenzionato a lasciarlo partire con facilità. Almeno così è stato durante l’ultima estate. A gennaio, invece, lo scenario potrebbe cambiare.