Sinner, la rivelazione di Carlos Ferrero: "Se dovessi allenarlo...", bomba dalla spagna

“A poco a poco cresce quella fiamma competitiva che ho sempre avuto come giocatore. Sta nascendo il pensiero di voler tornare nel tour l'anno prossimo o quando sarà. Non ho ancora chiuso nulla. Vorrei iniziare l'anno prossimo, ma non ho ancora il giocatore". In una lunga intervista a Marca, Juan Carlos Ferrero ha parlato del suo ritorno in panchina. E ha spiegato chiaramente che tipo di giocatore vorrebbe allenare.

"Ultimamente ho sentito dei rumors e che i tifosi di Carlos pensano che sarebbe una brutta cosa se fossi l'allenatore di Jannik - ha proseguito il coach -. Quello che devono capire è che nella mia carriera, se voglio evolvere, ho bisogno di allenare giocatori interessanti e che possano darmi quella motivazione di andare avanti. Se un giorno dovessi unirmi al team di Jannik, spero che lo capiscano e non lo prendano come se fosse un mio tradimento verso Carlos: non è affatto mia intenzione".