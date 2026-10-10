Sinner, la rivelazione di Carlos Ferrero: "Se dovessi allenarlo...", bomba dalla spagna

“A poco a poco cresce quella fiamma competitiva che ho sempre avuto come giocatore. Sta nascendo il pensiero di voler tornare nel tour l'anno prossimo o quando sarà. Non ho ancora chiuso nulla. Vorrei iniziare l'anno prossimo, ma non ho ancora il giocatore". In una lunga intervista a Marca, Juan Carlos Ferrero ha parlato del suo ritorno in panchina. E ha spiegato chiaramente che tipo di giocatore vorrebbe allenare.
"Ultimamente ho sentito dei rumors e che i tifosi di Carlos pensano che sarebbe una brutta cosa se fossi l'allenatore di Jannik - ha proseguito il coach -. Quello che devono capire è che nella mia carriera, se voglio evolvere, ho bisogno di allenare giocatori interessanti e che possano darmi quella motivazione di andare avanti. Se un giorno dovessi unirmi al team di Jannik, spero che lo capiscano e non lo prendano come se fosse un mio tradimento verso Carlos: non è affatto mia intenzione".
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E ancora: "Le offerte che ho ricevuto sono quelle che ci si aspetterebbe per un allenatore della mia esperienza. Ho ricevuto chiamate di ogni tipo e mi fa piacere che le persone si ricordino di me. Se Sinner potrebbe essere uno dei giocatori che meglio si sposerebbero con a quello che cerco? Sì, ma vale anche per altri. Quello che posso assicurare è che non ho chiaro chi allenerò. Non vorrei un altro ragazzo di 15 anni, bensì un giocatore già nel circuito, ma allo stesso tempo con dei margini di miglioramento. È importante entrare a far parte di un team dove le mie conoscenza possano essere utili".