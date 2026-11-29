Kimi Antonelli trionfa anche a Lusail e conquista la sua decima vittoria stagionale. Il neocampione del mondo della Mercedes ha preceduto il compagno du scuderia George Russell che ha avuto problemi col fondo della macchina. Sul podio la McLaren di Oscar Piastri. Quarto Max Verstappen, quinto lando Norris. Ferrari mai in gara con la sesta e settima posizione con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Kimi Antonelli piazza la ‘decima’. L’obiettivo che si era prefissato dopo la conquista del Mondiale è stato dunque raggiunto. Il campione della Mercedes ha ribaltato il risultato delle qualifiche e ha sfruttato un detrito che ha danneggiato la Mercedes di George Russell, scattato in pole. Il bolognese raggiunge così la doppia cifra di successi in F1 a soli vent’anni, sfruttando il super potenziale della sua W17 con cui ha ribadito la schiacciante superiorità già mostrata nelle prove libere.

Antonelli è rimasto in scia del compagno di squadra nel primo stint, provando un solo attacco respinto da Russell ma ha poi fatto la differenza in termini di passo a partire dal secondo stint superando il britannico all’ultimo pit-stop. I meccanici della Mercedes con il britannico hanno perso tempo per provare a rimuovere i detriti rimasti incastrati sul fondo della vettura e questo ha facilitato il sorpasso del pilota bolognese che preso la testa della corsa n ha fatto il vuoto.

Nel finale Kimi era intenzionato a restituire la posizione a Russell in modo da consentire al britannico di vincere e anche di incamerare più punti in classifica generale ma il gap era diventato troppo ampio e il team gli ha fatto intendere che poteva andare avanti senza problemi. Il quarto posto di un solido Max Verstappen dietro la McLaren di Oscar Piastri, interrompe una sequenza di nove top3 consecutive ma assicura matematicamente all’olandese il secondo posto nel Mondiale con una gara d’anticipo.