La Roma supera all’Olimpico per 4-0 il Como e consolida il secondo posto in classifica generale a due lunghezze dalla Lazio. La formazione di Gasperini, nella gara valida per la tredicesima giornata, mette al sicuro il risultato in poco più di mezz’ora: a segno Malen al 12′ a seguire doppietta di Soulè al 24 e al 36′. Al 91′ Castro cala il poker. Il capocannonierre giallorosso viene sostituito ad inizio ripresa per un colpo subito al piede. La Roam, alla quinta vittoria consecutiva, si porta a 33 punti scavalcando l’Inter mentre ilMonzareduce dalla vittoria sulla Fiorentina, resta a 10 punti.