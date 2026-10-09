Sinner, Paolo Canè da brividi: "La situazione è seria, c'è il rischio che la testa si fonda"

"Mi sono operato quattro volte alla schiena, Sinner fa bene a tutelarsi. Jannik è maniacale, ma la routine ti brucia la testa". Paolo Canè conosce il prezzo degli infortuni e invita a guardare la scelta di Jannik Sinner con una prospettiva diversa: non come una resa, ma come un investimento sul futuro. L’ex tennista azzurro, oggi commentatore televisivo, promuove la decisione del numero uno italiano di fermarsi e rinunciare al finale di stagione per recuperare fisicamente.

"Non sta bene e si è fermato perché tiene tantissimo alla sua carriera. Si vuole tutelare e ha tutti i diritti di farlo. Ha dimostrato di avere la testa sulle spalle", spiega Canè in un’intervista al Corriere della Sera. Il rientro, secondo lui, dovrà arrivare soltanto quando le condizioni saranno quelle giuste: "Tornerà quando sarà al cento per cento. Evidentemente la situazione è seria e la speranza è che si risolva con il riposo”.