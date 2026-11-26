L’Inter rialza la testa in Champions League e si lascia alle spalle le polemiche seguite al pareggio contro l’Atalanta. A San Siro i nerazzurri superano 2-0 lo Stoccarda, ritrovando vittoria e solidità, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Una risposta che porta anche la firma di Cristian Chivu, intervenuto per correggere qualcosa dopo la rimonta subita a Bergamo. “Sì, c’è stato un mio intervento dopo quella partita, ma c’è sempre bisogno di intervenire, anche quando le cose vanno bene. Non abbiamo perso lucidità nell’analisi — le parole del rumeno — per 75-80 minuti avevamo fatto una buona gara e gli ultimi dieci non devono cancellare tutto quello che di positivo avevamo costruito. Bisogna riconoscere gli errori e cercare di limarli, che siano tecnici, tattici o mentali”.

Il tecnico rumeno ha apprezzato soprattutto la reazione del gruppo, capace di affrontare una gara complicata senza perdere equilibrio. Lo Stoccarda ha imposto ritmi elevati, costringendo l’Inter anche ad abbassarsi e difendere, ma senza trovare spazi per colpire. “Le partite di Champions non sono mai semplici e non si possono dominare per novanta minuti — aggiunge — Siamo stati bravi a non farci condizionare dalla loro intensità iniziale, ad accettare di difendere più bassi quando serviva, mantenendo comunque energia e organizzazione. Abbiamo saputo soffrire e creato anche diverse situazioni per andare in vantaggio già nel primo tempo”.

Chivu ha poi voluto sottolineare l’importanza dell’unità dello spogliatoio, senza cercare colpevoli dopo gli errori: “Il compito dell’allenatore è trasmettere gli stimoli giusti in ogni partita — ha concluso — Non possiamo essere sempre perfetti, ma la squadra deve rimanere unita, senza puntare il dito contro i compagni. Dobbiamo portare in campo sempre la stessa mentalità”. La vittoria restituisce fiducia ai nerazzurri e conferma il buon cammino europeo.