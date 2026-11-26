Luciano Spalletti perde la pazienza quando il discorso torna ancora una volta sull’attaccante che manca alla Juventus. Alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Omonia, l’allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa con alcuni appunti e, a un certo punto, tira fuori un foglio per rileggere le proprie dichiarazioni delle scorse settimane. Un modo piuttosto diretto per rispondere alle critiche e chiarire la sua posizione su Kolo Muani e Woltemade.

“Un grido disperato mi è sembrato più il vostro — ha attaccato il toscano — Perché si ritorna sempre lì, si parla sempre della punta. Volete che vi faccia un percorso indietro? Quante volte mi avete domandato di Vlahovic, se si doveva tenere oppure no? Quante volte?”. Il contrattacco prosegue quando l’ex c.t. della Nazionale prende il foglio e comincia a leggere: “Con Antonio Paolino, Kolo ha corsa, fisico, resistenza, strappo, parte forte, arriva forte — ha aggiunto — Rimango sul carro di Kolo. Queste sono le cose che io ho detto a voi, me le avete tirate fuori voi eh, le sto leggendo perché sono quello che ho detto nelle interviste”.

Non risparmia neppure una precisazione su Woltemade, finito spesso al centro del dibattito per le sue caratteristiche. “È un calciatore che può fare quel ruolo, non di impatto fisico ma è energico e tecnico — legge Spalletti, riportando un altro passaggio delle sue precedenti dichiarazioni — Anche se ha le leve lunghe e dovrebbe trovarsi in difficoltà nell’angusto, invece lui è bravo e trova sempre la soluzione”. Infine, la spiegazione per evitare ulteriori interpretazioni: “Io non ho mai detto che Woltemade non mi piace, ne parlo evidenziando una caratteristica che probabilmente non abbiamo — ha concluso — Ma si può giocare anche senza”. Il messaggio è chiaro: Spalletti non rinnega le proprie valutazioni e non vuole che le sue parole vengano trasformate in una richiesta disperata di mercato.