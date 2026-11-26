Jannik Sinner è tornato a casa, a Sesto, in Alto Adige, per trascorrere con la famiglia i primi giorni dopo l’operazione al ginocchio destro. Archiviata la trasferta in Finlandia, comincia adesso la parte più delicata: la riabilitazione. E sui tempi del ritorno in campo arriva un avvertimento che invita alla prudenza. Tre mesi potrebbero non essere sufficienti per rivederlo competitivo ai massimi livelli.

A spiegare perché è Nicholas DiNubile, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio, che ha analizzato l’intervento al quale si è sottoposto il numero uno azzurro. La procedura, relativa all’allungamento della bandelletta ileotibiale, viene considerata relativamente poco invasiva, ma questo non significa che il recupero sia semplice. “Si tratta di un intervento minore, con una piccola incisione, ma bisogna prestare molta attenzione a quello che succede dopo. Il tessuto tendineo ha una vascolarizzazione limitata e questo comporta tempi di guarigione più lunghi”.

Il rischio, secondo lo specialista, è soprattutto quello di accelerare troppo. “Se si aumenta il carico prima che la struttura abbia avuto il tempo necessario per guarire, si può compromettere il risultato dell’operazione. Non bisogna avere fretta, perché una nuova lesione sarebbe un problema ulteriore”. La riabilitazione potrà iniziare gradualmente, ma per le sollecitazioni più importanti servirà pazienza.

DiNubile indica quindi almeno otto settimane prima di introdurre attività più impegnative, come corsa e spostamenti laterali, fondamentali per un tennista. “Tre mesi possono essere sufficienti per alcune fasi del recupero, ma tornare a giocare a livello professionistico richiede qualcosa in più. Bisogna recuperare forza, mobilità e fiducia nel ginocchio”. La percentuale di successo dell’intervento supera l’80%, ma per Sinner la priorità resta una sola: tornare senza correre rischi inutili.